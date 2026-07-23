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Ukrajinska vojska je tokom noći 23. jula izvela napade dronovima na više ruskih regiona, gađajući ciljeve u nekoliko gradova, preneli su ruski Telegram kanali pozivajući se na lokalno stanovništvo.

Veliki požar izbio je u rafineriji NS-Oil u naselju Novospaskoje u ruskoj Uljanovskoj oblasti nakon navodnog ukrajinskog napada dronovima.

1/5 Vidi galeriju "Ruski Amazon" u plamenu Foto: Pritnscreen/X

Ova relativno mala rafinerija, koja se nalazi oko 650 kilometara od rusko-ukrajinske granice, prvenstveno proizvodi naftne derivate, a njen godišnji kapacitet prerade iznosi 600.000 tona sirove nafte.

Na drugom kraju Rusije, gust crni dim nadvio se nad gradom Tujmazi u Republici Baškortostan nakon navodnog napada na pumpnu stanicu za transport nafte u tom mestu. Za sada nije poznato kolika je šteta pričinjena u ovim napadima.

Kijev smatra da su naftna postrojenja legitimne vojne mete, jer energetska infrastruktura obezbeđuje gorivo i finansijska sredstva za rusku ratnu mašineriju.

Ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dodatno su povećali pritisak na Kremlj, produbljujući krizu u snabdevanju gorivom koja je već dovela do zabrane izvoza, rasta cena i ograničenja prodaje širom Rusije. Stanovnici više ruskih regiona i dalje prijavljuju višesatna čekanja na benzinskim pumpama

Napad i na logistički centar "Vajldberis" u Voronježu

Ranije tokom noći, ruski grad Voronježtakođe je bio meta velikog napada ukrajinskih dronova, prema izjavama očevidaca.

Navodna meta bio je još jedan logistički centar kompanije "Vajldberis", najvećeg ruskog internet trgovca. Fotografije i video-snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju snažnu eksploziju iznad grada, nakon čega je iz pravca logističkog centra izbio veliki požar.

Iako "Kijev independent" nije mogao odmah da potvrdi da je upravo taj objekat bio meta napada, kompanija "Vajldberis", koju često nazivaju "ruskim Amazonom", poslednjih dana više puta je bila na udaru ukrajinskih napada.

"Kijev independent" navodi da za sada ne može nezavisno da potvrdi ove informacije, dok se ukrajinska vojska još nije zvanično oglasila povodom navodnog napada.

"Vajldberis" obustavio noćni rad skladišta

Dan ranije, 22. jula, skladišta kompanije "Vajldberis" u Voronježu saopštila su da više neće raditi tokom noći. Odluka je doneta nakon serije ukrajinskih napada na objekte ove kompanije tokom prethodne sedmice.

Prethodne noći, 22. jula, ukrajinski dronovi zapalili su više logističkih skladišta u Rusiji. Dva skladišta kompanije "Vajldberis", jedno u Krasnodaru, a drugo u Stavropoljskom kraju, zahvatila je vatra nakon udara dronova, prema navodima lokalnih zvaničnika i kanala koji prate dešavanja.

Osnivačica "Vajldberisa" Tatjana Kim kasnije je potvrdila da su logistički centri kompanije na obe lokacije bili napadnuti i saopštila da je njihov rad privremeno obustavljen.

Zelenski: Skladišta služe ruskoj vojsci

Nekoliko noći ranije, 18. jula, Ukrajina je tokom velikog talasa napada dronovima pogodila objekte kompanije "Vajldberis" u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti. Ruske vlasti tada su saopštile da je u napadima poginulo devet osoba, dok je više od 60 povređeno.

Prema procenama medijskih analitičara, napadi su izazvali ekonomsku štetu veću od 100 milijardi rubalja (oko 1,2 milijarde dolara). Posle napada 18. jula, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je da logistički centri "Vajldberisa" služe za potrebe ruske vojske.

- To su ruski logistički objekti, odnosno skladišta koja se koriste za snabdevanje ratnim materijalom - navigacionom opremom, komponentama za proizvodnju dronova i drugom opremom namenjenom ruskoj vojsci - rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

Na sajtu "Vajldberisa" mogu se kupiti različiti proizvodi vojne namene, uključujući komponente za dronove i pancire.

Kompanija "Vajldberis", zajedno sa svojom osnivačicom Tatjanom Kim, najbogatijom ženom u Rusiji, nalazi se pod međunarodnim sankcijama i trgovinskim ograničenjima uvedenim zbog ruske invazije na Ukrajinu.