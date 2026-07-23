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Više eksplozija odjeknulo je u ranim jutarnjim satima u četvrtak širom Krimakoji je pod ruskom kontrolom, dok se poluostrvo, prema navodima lokalnih izvora, našlo na meti novog napada dronovima.

Stanovnici i lokalni Telegram kanali koji prate situaciju prijavili su eksplozije u oblastima Feodosije, Jevpatorije, Sevastopolja i Jalte, prenosi kanal "Krymsky Viter".

Guverner Sevastopolja kojeg je postavila Rusija, Mihail Razvožajev, proglasio je vazdušnu uzbunu i saopštio da je grad bio meta napada dronovima.

Navodna meta bili ruski PVO položaji

Prema navodima kanala "Krymsky Viter", dronovi su možda gađali ruske položaje protivvazdušne odbrane na uzvišenju Fedjuhini visovi, u blizini termoelektrane Balaklava, nedaleko od Sevastopolja.

Prijavljeni napadi na energetsku infrastrukturu u Jalti

Eksplozije su prijavljene i u južnom letovalištu Jalta. Ukrajinski kanal za praćenje situacije Exilenova+ objavio je da Snage za bespilotne sisteme Ukrajine nastavljaju udare na energetsku infrastrukturu u Jalti.

Za sada nije poznato kolika je šteta pričinjena, a ukrajinske vlasti do trenutka objavljivanja nisu zvanično potvrdile koje su mete gađane.

Nastavlja se kampanja udara na Krimu

Najnoviji izveštaji dolaze u trenutku kada Ukrajina nastavlja kampanju napada na rusku vojnu, logističku i energetsku infrastrukturu na Krimu.

Prethodni ukrajinski napadi dronovima i raketama izazvali su velike poremećaje u snabdevanju električnom energijom, vodom i gorivom u pojedinim delovima poluostrva.

"Krim ostaje ključna meta"

Krim je jedna od glavnih meta ukrajinskih udara dugog dometa, jer Rusija koristi poluostrvo kao važnu bazu za vojne operacije protiv Ukrajine, uključujući aerodrome, pomorske objekte, logističke pravce i položaje protivvazdušne odbrane, piše "Kijev post".