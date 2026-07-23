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Neobičan prizor iz ruralnog dela Novog Meksika privukao je veliku pažnju javnosti nakon što je snimljen crni medved koji se našao na vrhu bandere, na visini od oko 10 metara. Snimak je nastao u ponedeljak u blizini mesta Gledston, oko 170 kilometara istočno od Santa Fea, a prikazuje medveda kako leži na poprečnoj gredi bandere, teško diše i pokušava da održi ravnotežu visoko iznad zemlje.

Snimak je napravila Šenon Malens, koja je putovala auto-putem 56 iz Red Rivera u Novom Meksiku ka Oklahomi. Ona je za Storyful ispričala da u prvi mah nije mogla da poveruje u ono što vidi.

- Zaista nismo verovali šta smo videli, pa smo se okrenuli da još jednom pogledamo. Prvo smo mislili da je medved mrtav, sve dok mu se nismo približili i shvatili da je još živ - rekla je Malens.

Na snimku se čuje i poziv hitnoj službi, u kojem osoba prijavljuje neobičnu situaciju:

"Zovem da prijavim medveda na vrhu bandere." Operater je odgovorio da su nadležni već obavešteni o životinji, ali da intervencija u tom trenutku nije bila moguća. Kako je objašnjeno, uspavljivanje medveda dok se nalazi na tolikoj visini moglo bi da bude opasno, jer bi životinja nakon sedacije mogla da izgubi oslonac i padne.

Uprkos naporima lokalnih službi, medved izgleda nije preživeo. Prema navodima nadležnih iz Odeljenja za ribu i divlje životinje Novog Meksika, životinja je stradala od strujnog udara pre nego što je bezbedno mogla da bude spasena.

Korisnici društvenih mreža su izrazili ogroman gnev zbog smrti jadne životinje, optužujući lokalne vlasti da su nesposobne i da im životi životinja nisu važni, a nižu se strašne uvrede na račun svih nadležnih institucija koje su mogle da pomognu, ali to nisu učinile.

Stručnjaci navode da se ovakve situacije dešavaju kada se medved, naročito mlađi ili uplašen primerak, uspaniči zbog ljudi, saobraćaja ili pasa i pokuša da pobegne penjanjem na stub, koji može da doživi slično kao drvo.

Sličan slučaj dogodio se 2021. godine u Arizoni, kada je drugi medved završio na vrhu stuba, ali je tada akcija spasavanja uspešno završena.