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Napadi iranskim dronovima na objekte Centralne obaveštajne agencije (CIA)u zemljama Persijskog zaliva naveli su američke obaveštajne analitičare da istraže da li je Rusija pomogla Iranu dostavljanjem podataka za navođenje ciljeva ili napredne tehnologije za dronove, izjavile su četiri osobe upoznate sa procenama američkih obaveštajnih službi.

Izvori, koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti pitanja nacionalne bezbednosti, naveli su da američke obaveštajne službe još nisu donele konačan zaključak o mogućoj umešanosti Rusije u napade na objekte CIA. Međutim, ukazuju na efikasnost i preciznost udara, kao i na dugogodišnju tehničku podršku koju Moskva pruža Teheranu, kao moguće pokazatelje ruske uloge.

Rojters i drugi mediji ranije su izvestili, a američki zvaničnici to potvrdili, da je Rusija Iranu pružala podršku u određivanju ciljeva i drugim aspektima napada na američke objekte u regionu Persijskog zaliva. Ipak, istraga o mogućem ruskom učešću upravo u napadima na objekte CIA do sada nije bila javno objavljena.

Pogođeni objekti u Saudijskoj Arabiji i Iraku

Prema ranijim izveštajima Rojtersa i drugih medija, najmanje dva objekta CIA pogođena su u martu. Jedan od njih bila je stanica CIA u okviru Ambasade SAD u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, dok se drugi nalazio u istočnom Iraku.

Neki od izvora naveli su da je pogođeno još nekoliko objekata CIA, ali nisu želeli da otkriju njihove lokacije niti druge detalje.

Obaveštajni memorandum ukazuje na moguću rusku pomoć

Jedan interni memorandum zapadne obaveštajne službe, koji je opisao regionalni zvaničnik sa pristupom tom dokumentu, zaključuje da je Rusija najverovatnije imala ulogu u određivanju ciljeva napada na objekte CIA u regionu.

Dvojica zapadnih zvaničnika iz zemalja Persijskog zaliva, koji su upoznati sa obaveštajnim izveštajima, rekli su da analitičari smatraju da su u napadu na Rijad korišćene dve unapređene verzije iranskih dronova "Šahed", modifikovane uz rusku pomoć.

Prema njihovim navodima, prvi dron probio je ranjivi deo spoljnog zida američke ambasade, dok je drugi uleteo kroz nastali otvor i eksplodirao u unutrašnjosti. U napadu nije bilo poginulih niti povređenih.

"Moskva spremna na veći rizik"

Iako Rusija i Iran već dugo blisko sarađuju, eventualna pomoć u gađanju posebno osetljivih objekata CIA predstavljala bi znak da je Moskva spremna da ode korak dalje u ometanju američkih operacija, u trenutku kada Vašington pokušava da okonča rat sa Iranom.

Sumnje da Rusija možda dostavlja Iranu podatke za određivanje ciljeva dodatno su pojačane nakon nedavnog napada na američku vojnu bazu u Jordanu, kada je Iran balističkim raketama pogodio vojne barake i ubio dvoje američkih vojnika.

Bela kuća je zahtev za komentar prosledila CIA, koja nije želela da se oglasi. Misija Irana pri Ujedinjenim nacijama, rusko Ministarstvo odbrane i vlasti Saudijske Arabije takođe nisu odgovorili na upite medija.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Ruska tehnologija navodno unapredila dronove "Šahed"

Dvojica zapadnih zvaničnika navela su da je Rusija pomogla Iranu da unapredi sposobnost dronova "Šahed" za pogađanje udaljenih ciljeva i da analitičari veruju da su upravo takvi modeli korišćeni u napadu na Rijad.

Poseban izvor tvrdi da je Moskva Teheranu isporučila satelitski navigacioni sistem Kometa-M, koji stručnjaci smatraju znatno preciznijim i otpornijim na elektronsko ometanje od sistema koje Iran sam proizvodi.

List "Volstrit džornal" prvi je u martu objavio da je Rusija Iranu isporučila sistem Kometa-M, dok je Kremlj te tvrdnje odbacio kao "lažne vesti".

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Lokacije objekata CIA strogo čuvana tajna

Objekti CIA u inostranstvu obuhvataju glavne kancelarije agencije u pojedinim državama, koje se najčešće nalaze u američkim ambasadama i poznate su kao "stanice". Osim toga, CIA raspolaže kancelarijama, sigurnim kućama, logističkim centrima i objektima za nadzor i druge tajne operacije. Lokacije tih objekata predstavljaju strogo čuvanu tajnu.

Izvori nisu želeli da otkriju tačan broj niti lokacije objekata pogođenih iranskim dronovima. Jedan od njih rekao je da je pogođeno "više od jednog, ali manje od deset" objekata, dok je drugi naveo da ih je bilo "nekoliko".

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Da li je Iran koristio ruske podatke za navođenje ciljeva?

Američki obaveštajni analitičari istražuju da li je Iran prilikom napada na američku ambasadu u Rijadu koristio podatke za određivanje ciljeva koje je dostavila Rusija.

Ipak, među analitičarima postoje i određene sumnje. Neki od izvora upozoravaju da je moguće da je primarna meta bila sama američka ambasada, a da je stanica CIA pogođena slučajno.

Prema njihovim rečima, pojedini analitičari smatraju da veoma mali broj država, osim Rusije, poseduje kapacitete i interes da pribavi i iskoristi tako osetljive obaveštajne podatke protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Bivši šef stanice CIA i nekadašnji operativac na tajnim zadacima Danijel Hofman izjavio je da ga ne bi iznenadilo da Moskva pomaže Teheranu u gađanju objekata CIA, imajući u vidu blisko strateško partnerstvo dve zemlje.