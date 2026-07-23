Slušaj vest

Jemenski Huti saopštili su rano jutros da su izveli vojnu operaciju usmerenu na dva saudijska naftna tankera, dok izveštaji o pomorskoj bezbednosti navode da je jedan od brodova koje je ova grupa pomenula, tanker Encelia pod saudijskom zastavom, pogođen u Crvenom moru.

Huti su objavili da su gađali tankere "Encelia" i "Layla" sa više balističkih i krstarećih raketa, tvrdeći da su brodovi prekršili pomorsku blokadu koju je grupa povezana sa Iranom uvela Saudijskoj Arabiji.

Izvor iz oblasti pomorske bezbednosti rekao je da je tanker "Encelia" uputio poziv u pomoć, navodeći da je pogođen raketom dok se nalazio na spoljnim granicama saudijske luke Džizan u Crvenom moru i da je na brodu izbio požar.

Britanska kompanija za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard saopštila je da je saudijski tanker ENCELIA pogođen nepoznatim projektilom sa desnog boka, oko 70 nautičkih milja jugozapadno od saudijskog grada Al Šukajk, u 20 časova po GMT-u.

Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je da je primila prijavu o incidentu u istom području. Prema navodima agencije, kapetan tankera prijavio je da je brod pogodio nepoznati projektil koji je izazvao požar, koji je posada potom gasila. UKMTO je dodao da nema prijavljenih žrtava niti posledica po životnu sredinu.

Za sada nije potvrđeno da li se izveštaj UKMTO-a odnosi upravo na tanker "Encelia", iako se lokacija i opis događaja poklapaju sa informacijama koje je objavio "Vanguard".

Vanguard je naveo i da su Huti preuzeli odgovornost za napad, kao i da tvrde da su pogodili još jedan brod, "Layla", ali da ta informacija još nije nezavisno potvrđena.

Izvor iz pomorske bezbednosti rekao je da za sada nema dodatnih informacija o eventualnim žrtvama, stanju posade, razmerama štete ili mogućim posledicama po životnu sredinu.

Huti su u ponedeljak saopštili da uvode pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji u Crvenom moru, što predstavlja potez koji bi mogao ozbiljno da poremeti globalno snabdevanje energentima i van regiona Persijskog zaliva.

U istom saopštenju Huti su naveli da su upozorili brodove da ne plove ka saudijskim lukama i da su zbog toga primorali oko deset plovila da promene kurs i vrate se. Agencija Rojters nije mogla nezavisno da potvrdi ovu tvrdnju.