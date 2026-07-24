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Zemlje Evropske unije postigle su dogovor o sveobuhvatnom 21. paketu sankcija protiv Rusije, saopštili su danas diplomatski izvori EU.

Poslednja prepreka u pregovorima odnosila se na predloženu zabranu isporuke ruskog gasa trećim zemljama, a pitanje je rešeno ograničenim izuzećem za ugovore koji su zaključeni pre početka rata u Ukrajini, preneo je briselski „Politiko“.

Prema navodima dvojice diplomata, operaterima iz Evropske unije biće zabranjeno sklapanje novih ugovora za isporuku ruskog gasa kupcima van EU.

Članice Unije saglasile su se i da ograničenje cene ruske sirove nafte ostane zamrznuto narednih 12 meseci. Trenutni limit iznosi 44,10 dolara po barelu, a njegovo povećanje bilo je predviđeno zbog promena uslova na tržištu i automatskog polugodišnjeg preračunavanja.

Grčka se u početku protivila zabrani evropskim kompanijama da isporučuju ruski gas kupcima izvan EU, ocenjujući da takva mera prevazilazi ranije dogovore lidera Unije. Atina je upozoravala i da bi zabrana mogla da bude neefikasna, jer bi brodovi mogli da budu preregistrovani u drugim zemljama.

Kurir.rs

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