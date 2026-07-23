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“Kina je spremna da, zajedno sa Asocijacijom država jugoistočne Azije (ASEAN), unapredi saradnju u korist naroda regiona i dodatno ojača jedinstvo kako bi se zajednički odgovorilo na nove izazove i neizvesnosti”, izjavio je ministar spoljnih poslova Kine, Vang Ji.

Vang, koji je i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, to je rekao na sastanku šefova diplomatije Kine i ASEAN-a, koji je održan u Manili na Filipinima.

Vang je istakao dobre rezultate saradnje Kine i ASEAN-a, te poručio da je Kina spremna da, zajedno sa članicama ASEAN-a, obezbedi da njihovo partnerstvo i dalje bude pokretač razvoja i preporoda Azije, primer regionalne saradnje u azijsko-pacifičkom regionu, kao i simbol solidarnosti i jačanja zemalja Globalnog juga.

Šef diplomatije Kine je na sastanku izneo četiri predloga. Prvi je očuvanje regionalnog okruženja mira i razvoja. Naglasio je da sve strane treba da zastupaju azijske vrednosti mira, saradnje, otvorenosti i inkluzivnosti, odlučno odbace neopravdano spoljno mešanje, usprotive se stvaranju zatvorenih i ekskluzivnih blokova, da izbegnu logiku blokovske konfrontacije i da ne dozvole povratak militarizma.

Drugi predlog je jačanje otpornosti regionalnog razvoja. Vang je istakao da je potrebno ostati posvećen otvorenoj saradnji, produbljivati razvojnu integraciju, unapređivati Sporazum o slobodnoj trgovini između Kine i ASEAN-a u njegovoj verziji 3.0, i sprovoditi Regionalno sveobuhvatno ekonomsko partnerstvo na visokom nivou. Takođe je pozvao na jačanje saradnje u oblasti prehrambene i energetske bezbednosti, kao i stabilnosti lanaca snabdevanja.

Treće, unapređenje zelenog razvoja i razvoja zasnovanog na inovacijama. Vang je rekao da bi saradnju trebalo proširiti na nove oblasti poput digitalne ekonomije, veštačke inteligencije i podmorskih kablova. Takođe je pozvao na usklađivanje sa Okvirnim sporazumom ASEAN-a o digitalnoj ekonomiji, kao i na intenzivniju saradnju u borbi protiv klimatskih promena, razvoju čiste energije, zelene poljoprivrede i plave ekonomije.

Četvrti predlog je stavljanje ljudi u središte razvoja. Vang je naglasio da bi sve strane trebalo da promovišu inkluzivan i pravedan razvoj kako bi rezultati saradnje Kine i ASEAN-a bili opipljivi, dostupni i korisni građanima svih zemalja. Dodao je da je Kina spremna da proširi razmenu i saradnju sa ASEAN-om u oblastima smanjenja siromaštva, javnog zdravlja, obrazovanja, omladine, istraživačkih centara, turizma, medija i kulture.

Govoreći o Južnom kineskom moru, Vang je pozvao zemlje regiona da dosledno poštuju Deklaraciju o ponašanju strana u Južnom kineskom moru.

Pozvao je države regiona da se odupru spoljnim pokušajima podizanja tenzija, odbace pokušaje bilo koje zemlje da izaziva nestabilnost u Južnom kineskom moru i da očuvaju sopstvenu inicijativu u zaštiti regionalnog mira i stabilnosti.

Istakavši da se otvorio ključni period za završetak pregovora o Kodeksu ponašanja u Južnom kineskom moru, Vang je pozvao sve strane da iskoriste tu priliku, otklone spoljne smetnje i uspešno privedu pregovore kraju.

Sve strane su se saglasile da je Kina jedan od najvažnijih suseda i partnera ASEAN-a u dijalogu, kao i njegov najveći trgovinski partner.

U uslovima nestabilne međunarodne situacije, zemlje ASEAN-a izrazile su očekivanje da će dodatno ojačati stratešku koordinaciju sa Kinom kako bi povećale otpornost sopstvenog razvoja i unapredile regionalnu povezanost.

Države članice su takođe izrazile želju za produbljivanjem saradnje u trgovini i investicijama, digitalnoj ekonomiji, veštačkoj inteligenciji, borbi protiv klimatskih promena, razvoju čiste energije i suzbijanju prekograničnog kriminala.

Sve strane izrazile su nadu da će Kodeks ponašanja u Južnom kineskom moru biti usvojen što je pre moguće tokom ove godine, kako bi se zajednički očuvali mir i stabilnost u regionu.