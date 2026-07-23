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Veliki požar je izbio u ekološkom parku Derveni u Solunu u četvrtak ujutru, 23. jula. Centar za operacije Vatrogasne službe obavešten je o incidentu oko 9 časova i odmah su mobilisane kopnene i vazdušne snage.

U ranim jutarnjim satima, broj 112 oglasio se na mobilnim telefonima stanovnika okolnih područja, obaveštavajući ih o požaru i pozivajući ih da ostanu na oprezu.

Vatrogasne snage su dodatno pojačane i sada na terenu deluje ukupno 120 vatrogasaca, uključujući četiri ekipe pešadijskih jedinica iz 2. brigade EMODE, kao i 33 vatrogasna vozila. U gašenju učestvuju i vatrogasci iz Moldavije - 12 vatrogasaca sa tri vozila.

Na terenu pomažu i dobrovoljci. Za gašenje požara iz vazduha angažovano je ukupno 10 letelica - sedam aviona i tri helikoptera, koji povremeno izvode nalete iznad požara. Vatrogascima u akciji pomažu i cisterne za vodu, kao i oprema Grada Soluna.