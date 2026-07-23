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Najmanje osam radnika je povređeno, od kojih dvoje teško, u eksploziji gasa koja se dogodila na gradilištu pristupa metro stanici Plasa de Sants u Barseloni, nakon čega je izbio požar.

Do incidenta je došlo tokom radova na poboljšanju pristupačnosti metro stanica L5 i L1, kada je, prema navodima gradskih vlasti, slučajno oštećena gasna cev, preneo je RTVE.

Povređeni radnici, svi muškarci, prevezeni su u bolnice Val d'Hebron i Klinik u Barseloni. Dvoje se nalazi u teškom stanju, trojica su zadobila povrede srednje težine, dok su još trojica lakše povređena.

Prema saopštenju Gradskog veća Barselone, curenje gasa je primećeno u blizini metro stanice Sants, nakon oštećenja cevi tokom građevinskih radova.

Na lice mesta je poslato devet vatrogasnih ekipa, zajedno sa ekipama kompanije za distribuciju gasa, kako bi incident bio stavljen pod kontrolu. Kao preventivna mera, saobraćaj je obustavljen, a područje obezbeđeno.

Međutim, sinoć oko 22:50 sati, tokom radova na popravci cevovoda, došlo je do eksplozije u pogođenom području, nakon čega je osam radnika zadobilo povrede. Njima je prva pomoć pružena na licu mesta u okviru sistema hitne medicinske pomoći.

Eksplozija je izazvala požar, a vatrogasci Barselone nastavili su intervenciju kako bi stavili plamen pod kontrolu.

Lokalna policija ogradila je područje i uspostavila bezbednosni perimetar, piše Tanjug.

Šefica dežurne smene vatrogasne službe Barselone Klara Latore rekla je da protok gasa nije mogao odmah da bude zaustavljen, jer distributivna kompanija mora da sprovede složen hitan zahvat koji uključuje prekid dovoda na više tačaka mreže.

Gradonačelnik Barselone Haume Kolboni saopštio je da je požar "stabilizovan" i pozvao je građane na oprez. Stanovnicima u blizini mesta incidenta preporučeno je da ostanu u svojim domovima do daljeg.