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Američki državni sekretar Marko Rubioizjavio je u četvrtak da su Sjedinjene Američke Države i dalje spremne da odigraju "konstruktivnu ulogu" u pomaganju da se okonča rat u Ukrajini, posle razgovora sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim na marginama samita ASEAN-a u Manili.

Govoreći posle sastanka, Rubio je rekao da je američki predsednik Donald Tramp jasno stavio do znanja da su SAD spremne da pomognu u posredovanju u okončanju "besmislenog rata" ukoliko se za to ukaže prilika.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

On je naveo da je Vašington tu poruku preneo Moskvi, ali je odbio da okarakteriše rusku poziciju tokom razgovora.

- Imali smo dobar razgovor, iskren razgovor - rekao je Rubio o sastanku sa ruskim kolegom. Dodao je da neće iznositi detalje o onome o čemu se razgovaralo.

- Sjedinjene Američke Države, predsednik je bio jasan da smo spremni da odigramo konstruktivnu ulogu u postizanju okončanja besmislenog rata i spremni smo to da učinimo - rekao je Rubio.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov Foto: AP/Pavel Bednyakov, EPA/Sergei Chirikov Pool, EPA/Michael Klimentyev Sputnik K

Lavrov: Rusija spremna za političko i diplomatsko rešenje

Sa druge strane, Lavrov je "potvrdio spremnost Rusije za političko i diplomatsko rešavanje sukoba", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ruski ministar je, prema saopštenju, rekao Rubiju da Moskva ostaje posvećena predlozima koje su izneli predsednici Donald Tramp i Vladimir Putin tokom njihovog sastanka na Aljasci u avgustu 2025. godine.

Marko Rubio u društvu Džej Di Vensa i Pita Hegseta Foto: Mark Schiefelbein/AP

"Vrlo krvav rat"

Rubio je rekao da je sukob izazvao ogromne posledice, ukazujući na civilne žrtve i ruske napade na Kijev. Dodao je da i Rusija i Ukrajina imaju interes da okončaju rat, ali da glavni izazov ostaje pronalaženje rešenja "koje obe strane mogu da prihvate".