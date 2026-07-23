Slušaj vest

Šumski požari zahvatili su jug Evrope, usmrtivši trojicu vatrogasaca i primoravši hiljade ljudi na evakuaciju, dok ekstremne vrućine i suša podstiču širenje vatrene stihije na Siciliji, u jugozapadnoj Francuskoji centralnoj Španiji.

Spasilačke ekipe bore se sa desetinama požara, dok stručnjaci upozoravaju da su ekstremni vremenski uslovi sve učestaliji i razorniji.

1/7 Vidi galeriju Požari na Siciliji Foto: Alberto Lo Bianco / AFP / Profimedia

Sicilija u plamenu, temperature iznad 40 stepeni

Na italijanskom ostrvu Sicilija temperatura je premašila 40 stepeni Celzijusa, dok snažni, vreli vetrovi dodatno raspiruju požare koji besne već nekoliko dana.

Predsednik regiona Renato Skifani izjavio je da je na terenu angažovano oko 6.000 vatrogasaca, šumara i pripadnika civilne zaštite, uz pomoć aviona za gašenje požara iz vazduha. Dodao je da je u tom trenutku bilo aktivno oko 50 požara.

Naučnici upozoravaju da klimatske promene, izazvane sagorevanjem fosilnih goriva, povećavaju verovatnoću i intenzitet ekstremnih vremenskih pojava poput požara i toplotnih talasa.

Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi saopštio je da je jedan vatrogasac preminuo nakon što mu je pozlilo tokom gašenja požara.

Portparol italijanske Agencije za civilnu zaštitu rekao je da je situacija na Siciliji "ozbiljna" i da požare dodatno podstiču izuzetno visoke temperature i veoma suvo zemljište.

U susednoj Kalabrijiregistrovano je više od 160 požara, a šef lokalne civilne zaštite tvrdi da je reč o namerno izazvanim požarima. Prema njegovim rečima, pojedinci su čak vezivali krpe natopljene zapaljivom tečnošću za repove pasa lutalica kako bi širili vatru.

Dvojica vatrogasaca poginula u Francuskoj

U Francuskoj su dvojica vatrogasaca poginula tokom gašenja požara koji je izbio u blizini aerodroma u Bordou.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez sastao se u sredu sa porodicama stradalih vatrogasaca, dok sindikati upozoravaju da su pripadnici službi iscrpljeni i da se suočavaju sa nedostatkom resursa.

Dva velika požara u jugozapadnoj Francuskoj primorala su hiljade ljudi da napuste svoje domove. Jedan od požara zahvatio je više od 1.400 hektara u prelepom području basena Arkašon u blizini Bordoa.

- Suočavamo se sa veoma gustom borovom šumom. Ovo je požar retko viđenog intenziteta - rekao je kapetan vatrogasaca Vilfrid Šnajder.

Stanovnica Bordoa Žili Leonard ispričala je da je tokom popodneva "videla kako se ogromni crni oblak dima širi na nebu".

- Da sam bila hrabrija, ostala bih u svojoj kući, ali bilo je previše vruće. Ušla sam u automobil i otišla - rekao je 75-godišnji Bernar Roš, koji u tom području živi već 35 godina.

Gradonačelnik mesta Le Porž Marsijal Zanineti rekao je da postoji sumnja da je požar izazvala mašina koja je čistila šumske puteve, ali to još nije zvanično potvrđeno.

Iz predostrožnosti je oko 700 stanovnika napustilo svoje domove, dok je više od 3.000 kampera evakuisano. U drugom delu južne Francuske požar koji je zahvatio šumovita brda progutao je površinu dvostruko veću od londonskog aerodroma Hitrou.

Požar je izbio u utorak u regionu Var i izuzetno brzo se proširio, primoravši oko 400 ljudi na evakuaciju i spalivši 2.550 hektara zemljišta.

Gotovo 1.000 vatrogasaca, uz podršku specijalizovanih aviona za gašenje požara, pokušava da obuzda vatrenu stihiju između Marselja i Nice.

Ukupno je u Francuskoj evakuisano 4.600 ljudi, dok je prefekt departmana Žirond, Sofi Broka pozvala još stotine stanovnika da napuste ugrožena područja.

Veliki požari i u Španiji

U Španiji su vlasti naredile evakuaciju više naselja u okolini Toleda, južno od Madrida, nakon što se veliki šumski požar približio kućama. Stanovnici su putem mobilnih telefona dobili hitna upozorenja, a nekoliko važnih puteva zatvoreno je za saobraćaj, saopštila je Civilna garda.

Službe za vanredne situacije saopštile su da su zbog širenja požara evakuisana tri sela, dok je stanovnicima četvrtog naređeno da ostanu u svojim kućama, sa zatvorenim vratima i prozorima, do daljeg. Toledo se nalazi oko 75 kilometara od Madrida.

Novi požar izbio je dok se stotine vatrogasaca i dalje bore sa velikom vatrenom stihijom koja je spalila 32.000 hektara zemljišta, oko 100 kilometara severno od španske prestonice.