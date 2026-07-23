Pilotu aviona na letu od Palme de Majorke do Varšave je naglo pozlilo, pa je avion prinudno sleteo na aerodrom Malpensa kod Milana
uzbuna rano ujutru
DRAMA NA NEBU IZNAD ITALIJE! Avion HITNO sleteo na aerodrom kod Milana!
Slušaj vest
Boing 737, koji je poleteo sa Palme de Majorke i bio na putu za Varšavu, prinudno je tokom noći sleteo na aerodrom Malpensa u Italiji nakon što je pilotu aviona pozlilo. U incidentu niko nije povređen.
Uzbuna je proglašena u 4:05 časova, kada je pilot prijavio zdravstvene probleme, zbog čega je doneta odluka da avion sleti na aerodrom u provinciji Vareze. Odmah su aktivirane hitne službe, pa su na lice mesta upućene ekipe Hitne pomoći, lekarska vozila i vatrogasci.
Na kraju, medicinska intervencija nije bila potrebna. Avion je bezbedno sleteo na Malpensu kod Milana oko 4:30 časova, a niko od putnika nije pretrpeo nikakve posledice.
Reaguj
Komentariši