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Boing 737, koji je poleteo sa Palme de Majorke i bio na putu za Varšavu, prinudno je tokom noći sleteo na aerodrom Malpensa u Italiji nakon što je pilotu aviona pozlilo. U incidentu niko nije povređen.

Uzbuna je proglašena u 4:05 časova, kada je pilot prijavio zdravstvene probleme, zbog čega je doneta odluka da avion sleti na aerodrom u provinciji Vareze. Odmah su aktivirane hitne službe, pa su na lice mesta upućene ekipe Hitne pomoći, lekarska vozila i vatrogasci.

Na kraju, medicinska intervencija nije bila potrebna. Avion je bezbedno sleteo na Malpensu kod Milana oko 4:30 časova, a niko od putnika nije pretrpeo nikakve posledice.

(Kurir.rs/RAI News/Preneo: V.M.)

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