Rat u Ukrajini u crvenim nijansama i sa slikama Vladimira Putina, Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa

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Rusijaviše nije spremna da vrati pojedine okupirane teritorije Ukrajini u okviru bilo kakvog sporazuma o okončanju rata i planira da ih zadrži kao tampon-zone, tvrde izvori bliski Kremlju.

Ruski predsednik Vladimir Putin i dalje je odlučan da silom preuzme potpunu kontrolu nad istočnim delom Donjecke oblasti, a područja u Sumskoj i Harkovskoj oblasti, uz granicu sa Rusijom, namerava da zadrži kao bezbednosne tampon-zone, rekla su tri izvora koja su želela da ostanu anonimna zbog osetljivosti teme.

Putin je navodno odustao od teritorijalnih ustupaka jer Rusija sve oštriju retoriku Sjedinjenih Američkih Država vidi kao dokaz da su propali neformalni dogovori postignuti tokom njegovog samita sa Donaldom Trampom na Aljasci.

1/8 Vidi galeriju Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska sastanak Foto: Printskrin Youtube, Julia Demaree Nikhinson/AP

Iako Vašington insistira da na samitu održanom prošlog avgusta nije postignut nikakav sporazum o okončanju rata u Ukrajini, zvaničnici Kremlja više puta su tvrdili da je postojao paket obaveza u okviru takozvanog sporazuma "duh Enkoridža" (Spirit of Anchorage) između Putina i Trampa.

Prema tim tvrdnjama, SAD su trebale da izvrše pritisak na Ukrajinu da preda teritoriju u istočnom delu Donjecke oblasti, dok bi Rusija zauzvrat vratila okupirane delove severne Sumske i severoistočne Harkovske oblasti.

Kremlj je dodatno učvrstio svoju poziciju nakon intenziviranja ukrajinskih napada duboko na ruskoj teritoriji, uključujući i napade na Moskvu, koji su oštetili rafinerije nafte i izazvali nestašicu goriva u pojedinim delovima zemlje.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Istovremeno, Tramp je podržao novi zakon o sankcijama, čiji je inicijator bio pokojni senator Lindzi Grejem, a koji predviđa carine do 100 odsto za pet najvećih kupaca ruske nafte i gasa.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nije odgovorio na zahtev za komentar, navodi Blumberg.

Susret Trampa i Putina bio je njihov najduži sastanak licem u lice i održan je uz velika očekivanja da bi mogao da donese napredak ka okončanju rata.

Međutim, Putin je napustio Enkoridž bez pristanka na prekid vatre koji bi omogućio početak mirovnih pregovora, dok je Tramp izjavio da je na ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskomda postigne dogovor.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Pregovori o mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine, kojem posreduju Sjedinjene Američke Države, u zastoju su još od februara, kada je administracija SAD fokus preusmerila na sukob sa Iranom.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je u junu otvoreno pismo Putinu, pozivajući ga na direktan sastanak radi mirovnih pregovora. Putin je odbio taj predlog i poručio da ruska vojska treba da "nastavi da radi svoj posao".

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrovsastao se u četvrtak u Manili sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, na marginama sastanka ministara spoljnih poslova zemalja ASEAN-a.

Oni su razgovarali o situaciji o Ukrajini, a o detaljima susreta možete pročitati OVDE.

1/11 Vidi galeriju Konstantinovka Foto: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad

Rusija je poslednjih nedelja pojačala napade dronovima i raketama na Kijev i druge ukrajinske gradove.

Istovremeno se vode intenzivne borbe u Donjeckoj oblasti, posebno oko Konstantinovke, strateški važnog logističkog centra čije bi zauzimanje otvorilo put ruskim snagama ka glavnim ukrajinskim odbrambenim uporištima - Kramatorsku i Slavjansku.

Putin insistira da Ukrajina preda kontrolu nad teritorijom u Donjeckoj oblasti, dok Kijev taj zahtev odbacuje i predlaže prekid rata duž sadašnje linije fronta.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dva izvora bliska Kremlju tvrde da je Rusija spremna da se vrati pregovorima tek kada ostvari cilj potpunog zauzimanja Donjecke oblasti. Jedan od njih navodi da je rusko Ministarstvo odbrane uverilo Putina da taj cilj može biti ostvaren do kraja godine.

Međutim, mnogi u ruskim vojnim krugovima smatraju da je taj rok nerealan. Prema izvoru bliskom Ministarstvu odbrane u Moskvi, pojedini vojni zvaničnici procenjuju da će potpuna kontrola nad Donjeckom oblasti biti moguća tek tokom 2027. godine.

Rubio je nedavno izjavio novinarima da je "na Aljasci postojao predlog, ali nije bilo dogovora" o okončanju rata.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

- Da je postojao dogovor, rat bi već bio završen - rekao je Rubio.

Dan kasnije Lavrov je odgovorio da je Putin na Aljasci prihvatio predloge koje je prethodno u Moskvu doneo Trampov izaslanik Stiv Vitkof.