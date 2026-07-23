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U vojnoj bazi kraj mesta Tšebič na jugu Češkedanas se srušio vojni helikopter, a pad nije preživeo jedan od petorice vojnika, saopštila je Armija Češke.

- U 22. vojnoj helikopterskoj bazi srušio se helikopter "venom" sa pet vojnika. Na mestu pada su spasioci - saopštila je češka vojska na mreži Iks.

Portparol spasilačke službe Petr Janaček je rekao da je poginuo "najmanje jedan vojnik" i da je na mestu nesreće trenutno nekoliko spasilačkih ekipa.