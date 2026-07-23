Portparol spasilačke službe Petr Janaček je rekao da je poginuo "najmanje jedan vojnik" i da je na mestu nesreće trenutno nekoliko spasilačkih ekipa
užas kraj mesta Tšebič
SRUŠIO SE VOJNI HELIKOPTER, IMA MRTVIH! Jeziva scena u Češkoj posle pada "venoma" (FOTO/VIDEO)
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U vojnoj bazi kraj mesta Tšebič na jugu Češkedanas se srušio vojni helikopter, a pad nije preživeo jedan od petorice vojnika, saopštila je Armija Češke.
- U 22. vojnoj helikopterskoj bazi srušio se helikopter "venom" sa pet vojnika. Na mestu pada su spasioci - saopštila je češka vojska na mreži Iks.
Portparol spasilačke službe Petr Janaček je rekao da je poginuo "najmanje jedan vojnik" i da je na mestu nesreće trenutno nekoliko spasilačkih ekipa.
Helikopter UH-1Y "Venom" kompanije "Bell" je savremeni američki dvomotorni višenamenski helikopter koji može da preveze do 12 osoba. Češka ga koristi umesto starih ruskih helikoptera Mi-171 i Mi-24.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
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