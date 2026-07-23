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Ukrajinski lovac F-16 postigao je istorijsku pobedu u vazduhu nad ruskim Su-35, izjavio je vrhovni američki general tokom saslušanja u Senatu.

General Den Kejn, predsednik Združenog generalštaba, rekao je u utorak Odboru za budžet Senata da se angažman dogodio "nedavno", bez preciziranja datuma.

"Napomenuću da smo nedavno imali prvo obaranje u vazduhu gde je ukrajinski F-16 oborio ruski lovac", rekao je Kejn, prema video snimku sa saslušanja koji je podelio X kanal OSINTtechnical.

Poljski medij TVP World , pozivajući se na ukrajinski vojni medij Militarnyi, naveo je da je u operaciji učestvovao i ukrajinski lovac MiG-29 koji je privukao Su-35 "[simulirajući] napad na kopnenu metu".

1/5 Vidi galeriju F-16 Foto: Shutterstock, /IPA / Sipa Press / Profimedia, AP/Mindaugas Kulbis

Dva ukrajinska F-16 su potom napala ruski lovac, pri čemu je jedan od njih oborio avion, navodi se u izveštaju.

Ovo obaranje aviona označava prvi javno poznati sukob između američkog F-16 i ruske Su-35, uprkos tome što su oba aviona u upotrebi više zemalja.

Iako pune okolnosti sukoba nisu otkrivene, više izveštaja sugeriše da se dogodio 8. jula,kada je Ukrajina izvestila da je oborila Su-35 na istočnom frontu .

Takođe nije jasno koje je rakete vazduh-vazduh nosio F-16, iako su prethodne isporuke Ukrajini uključivale napredne rakete vazduh-vazduh srednjeg dometa AIM-120 ( AMRAAM ), što je obično preferirana raketa pilota F-16 protiv bilo koje letelice sa posadom pune veličine.

1/8 Vidi galeriju Ruski avion Su-35 presreo francusku bespilotnu letelicu MQ9 Foto: @FrenchForces

Prema podacima ukrajinskog Generalštaba u to vreme, Rusija je izgubila 436 aviona i 353 helikoptera u ratu protiv Ukrajine.

Kejn je u utorak takođe pohvalio ukrajinsku odbrambenu industriju.

"Želim da istaknem neverovatan rad koji ukrajinska industrijska baza obavlja dok proširuje sopstvene kapacitete", rekao je on.

Kičma ruske borbene vazduhoplovne flote

Su-35S (NATO: Flanker-E) je ruski višenamenski lovac, u upotrebi od 2014. godine, koji predstavlja nadograđenu verziju Su-27 Flanker razvijenog 1980-ih.

Avion trenutno čini okosnicu ruske borbene vazdušne flote, jer je Su-57, njen najnoviji lovac, za koji Kremlj tvrdi da je avion pete generacije sa inherentnom multispektralnom stelt tehnologijom, mučen problemima u proizvodnji, a procenjuje se da će biti isporučeno samo 30-40 primeraka.

U aprilu je ruska Ujedinjena vazduhoplovna korporacija (UAK) saopštila da je isporučila novu partiju višenamenskih lovaca Su-35S ruskoj vojsci, nakon još jedne partije u decembru 2025. godine .

Ruski vazduhoplovni mediji su u to vreme procenili da je 2025. godine isporučeno 15 do 18 aviona Su-35S, dok je ukupno isporučeno 15 aviona u četiri serije 2024. godine.