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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je sporazum o civilnom nuklearnom programu između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije uslovljen pridruživanjem Rijada Abrahamovim sporazumima radi normalizacije odnosa sa Izraelom.

Sjedinjene Države i Saudijska Arabija su juče objavile sporazum o civilnom nuklearnom programu, koji Saudijskoj Arabiji omogućava obogaćivanje uranijuma i izgradnju nuklearnih reaktora američkom tehnologijom, bez potrebe za iznenadnim inspekcijama UN koje je Vašington ranije zahtevao od Irana. Kongres SAD mora da odobri sporazum da bi stupio na snagu.

"Sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji (neće biti obogaćivanja materijala!)... primenjuje se samo na nevojne svrhe, kao što su one koje Iran i UAE (i drugi) već imaju, biće odobren, ali je u potpunosti uslovljen pridruživanjem Saudijske Arabije veoma poštovanim i uspešnim Abrahamovim sporazumima", rekao je Tramp u objavi na platformi Truth Social, pozivajući se na normalizaciju odnosa sa Izraelom.

"Sjedinjene Države se ne protive civilnim (neobogaćenim) nuklearnim postrojenjima", dodao je Tramp.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

UAE i Bahrein potpisali Abrahamove sporazume 2020. godine

Saudijska ambasada u Vašingtonu nije odmah odgovorila na zahtev za komentar o Trampovoj objavi. Dugogodišnji stav Saudijske Arabije je da neće potpisati Abrahamove sporazume dok se ne dogovore koraci ka palestinskoj državnosti.

Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein potpisali su Abrahamove sporazume tokom Trampovog prvog mandata 2020. godine, prekidajući dugogodišnji tabu i postajući prve arapske države koje su priznale Izrael u poslednjih četvrt veka. Maroko i Sudan su sledili taj primer.

Saudijska Arabija: Sporazum uključuje najviše međunarodne standarde

Trampova administracija je juče saopštila da se sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji pridržava Ugovora o neširenju nuklearnog oružja i Zakona o atomskoj energiji SAD, koji su među najstrožim na svetu.

Saudijska Arabija, najveći svetski izvoznik nafte, saopštila je da sporazum podržava napore za diverzifikaciju izvora energije i da uključuje "najviše međunarodne standarde" nuklearne bezbednosti, zaštite i neširenja nuklearnog oružja.