OPSADNO STANJE U BANCI, U TOKU JE TALAČKA KRIZA! Pokrenuta velika policijska akcija, ima povređenih, podignut helikopter iznad Regensburga!
U nemačkom gradu Regensburgu, trenutno je u toku velika policijska akcija.
Prema informacijama BILD-a, reč je o pljački banke sa uzimanjem talaca. Kako je policija potvrdila, jedna osoba je životno ugrožena. Na terenu su i specijalne jedinice.
Napad se, prema navodima policije, dogodio u 14:50 časova. Osumnjičeni muški počinilac je najverovatnije naoružan nožem i još uvek se nalazi u banci, izjavila je portparolka policije.
Službe za spasavanje su u međuvremenu imale vizuelni kontakt sa žrtvom. Još uvek nije jasno da li se povređena osoba i dalje nalazi pod kontrolom otmičara ili joj je već ukazana pomoć.
Prema rečima portparolke, policija pretpostavlja da se u banci nalazi još ljudi. Pripadnici policije još uvek nisu ušli u zgradu, ali su angažovane brojne snage, uključujući specijalne jedinice i helikopter.
Motiv otmičara za sada nije poznat, a prema rečima portparolke, još uvek nisu pristigli nikakvi zahtevi. Građani su zamoljeni da izbegavaju područje oko filijale.
(Kurir.rs/Bild)