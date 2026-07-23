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U nemačkom gradu Regensburgu, trenutno je u toku velika policijska akcija.

Prema informacijama BILD-a, reč je o pljački banke sa uzimanjem talaca. Kako je policija potvrdila, jedna osoba je životno ugrožena. Na terenu su i specijalne jedinice.

Napad se, prema navodima policije, dogodio u 14:50 časova. Osumnjičeni muški počinilac je najverovatnije naoružan nožem i još uvek se nalazi u banci, izjavila je portparolka policije.

Službe za spasavanje su u međuvremenu imale vizuelni kontakt sa žrtvom. Još uvek nije jasno da li se povređena osoba i dalje nalazi pod kontrolom otmičara ili joj je već ukazana pomoć.

Prema rečima portparolke, policija pretpostavlja da se u banci nalazi još ljudi. Pripadnici policije još uvek nisu ušli u zgradu, ali su angažovane brojne snage, uključujući specijalne jedinice i helikopter.

Motiv otmičara za sada nije poznat, a prema rečima portparolke, još uvek nisu pristigli nikakvi zahtevi. Građani su zamoljeni da izbegavaju područje oko filijale.