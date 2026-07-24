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Najmanje 24 farmera su ubijena, a više osoba je ranjeno u napadu naoružane bande na motociklima u udaljenom ruralnom području u državi Zamfara na severozapadu Nigerije, javlja Rojters pozivajući se na izjave lokalnih stanovnika.

Prema navodima meštana, napadači su u utorak upali u naselja u okrugu Sauna, u okviru oblasti lokalne samouprave Talata Mafara i otvorili vatru na ljude koji su radili na svojim imanjima.

Očevici su rekli da su napadači prešli skoro 50 kilometara putem Majanči-Anka, važnom trgovačkom saobraćajnicom, pre nego što su stigli do Saune, a da pri tom nisu naišli na snage bezbednosti.

Policija i vojne vlasti za sada se nisu oglasile povodom ovih navoda.

Zamfara je žarište bezbednosne krize na severozapadu Nigerije, gde naoružane grupe često vrše upade u sela, otimaju meštane radi otkupa i kradu stoku.

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