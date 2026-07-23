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Koliko snažno morate udariti ribu da bi eksplodirala? Pitajte orku.

Zaletanje u velike, teške ribe dovoljnom silom da ih u sekundi pretvore u kašu predstavlja do sada nepoznatu strategiju zajedničke ishrane među orkama (Orcinus orca), poznatima i kao kitovi ubice.

Ipak, tokom 2024. i 2025. godine, ronioci su zabeležili dva takva događaja na video-snimcima u meksičkom delu Tihog okeana i u Kalifornijskom zalivu. Snimci sugerišu da bi ovo brutalno zabijanje telom moglo biti u službi obroka, ili možda vid igre za orke, objavili su istraživači u časopisu "Frontiers in Ethology".

"Snimila sam prvi događaj pre nekoliko godina i nisam mogla da verujem čemu prisustvujem", izjavila je vodeća autorka studije Ketrin Ejrs, naučnica i istraživačica u neprofitnoj organizaciji za zaštitu mora "Beneath the Waves", koja je prva zabeležila ovo silovito udaranje orki na snimku.

Nesvakidašnji prizor u Kalifornijskom zalivu

Ejrs proučava ajkule, ali posmatranje orki koje love ajkule u Kalifornijskom zalivu probudilo je njeno interesovanje za ponašanje kitova ubica. Prizor je snimila 29. jula 2024. godine dok je ronila kao vodič na okeanskom safariju sa grupom Latitude Encounters, blizu obale San Hose del Kaba u meksičkoj državi Južna Donja Kalifornija.

"Samo kooperativno zabijanje nije mi bilo potpuno novo, pošto sam ranije posmatrala slično koordinisano zaletanje tokom lova na kit-ajkulu", izjavila je za CNN putem e-pošte. Orke su poslednjih godina punile naslovne strane i zbog udruživanja radi udaranja i potapanja jahti u vodama u blizini Španije i Portugala.

"Ono što je u ovom slučaju bilo jedinstveno jeste sam ishod", rekla je Ejrs. "Videti kako se velika morska riba raspada u bezbroj komadića bilo je nešto sasvim drugačije od svega što sam do tada videla". Neno zaprepašćenje se jasno čulo dok je snimala ovaj događaj. "O, bože!", uzvikivala je iznova i iznova.

Novodokumentovano ponašanje i timski rad

Drugi snimak na kom orke drže, a zatim silovito udaraju ribu mola-mola, snimio je drugi turistički operater u Kalifornijskom zalivu u septembru.

Oba incidenta prikazala su visok nivo timskog rada; jedna orka bi držala oštrorepu mola-mola ribu (Masturus lanceolatus) za rep, dok bi se druga orka zaletala ka njoj velikom brzinom.Trenutak pre udara, orka koja je držala plen bi ga pustila, a njen partner bi se zabio u ribu poput teretnog voza u lubenicu. Mlade orke su zatim gutale komade ribe koji su plutali kroz vodu, dok su starije kretale na ono što je ostalo od leša.

Oštrorepe mola-mola ribe spadaju među najteže ribe na svetu, teže više od 1.800 kilograma i mogu dostići dužinu do 3 metra. Orke često koordinišu svoje napade u parovima ili grupama kada ciljaju veliki plen.

Međutim, ovaj udarac poput torpeda i potonja eksplozija ribe nikada ranije nisu viđeni i predstavljaju "neverovatno ponašanje za posmatranje", rekla je Monika Viland Šilds, direktorka Instituta za ponašanje orki. Šilds nije bila uključeno u ovo novo istraživanje.

"Nikada nisam čula da se išta slično ovome dogodilo, tako da je ovo zaista novodokumentovano ponašanje koliko je meni poznato", rekla je Šilds za CNN.

Iako sve orke pripadaju jednoj vrsti, njihova ishrana se uveliko razlikuje u zavisnosti od toga gde žive. Plen orki mogu biti ribe, foke, beluga kitovi, narvali, kitovi usani ili morske svinje, i može zahtevati specijalizovane taktičke pristupe — uključujući, kako se čini, i razbijanje plena udarcem visoke sile.

"Mislim da ćemo, kako nastavimo pažljivije da posmatramo orke širom sveta", dodala je Šilds, "nastaviti da otkrivamo nova ponašanja pri lovu i hranjenju, posebno među populacijama koje su manje proučavane".

Zabava ili funkcionalni obrok?

Zaletanje u ribu i izazivanje njene eksplozije moglo bi pomoći mladuncima i adolescentima orki da dođu do većeg dela ostataka, navodi se u studiji. Štaviše, zajednički rad jača društvene veze među orkama, kao i zajednički obroci. Eksplodirana riba razletela u hiljade komadića po vodi svakako je lakša za deljenje, što nudi još jedno moguće objašnjenje za ovu praksu.

Međutim, poznato je i da se orke igraju sa sveže uginulom hranom. Neke orke u Puget Saundu, pored obale države Vašington, nosile su mrtve losose kao kape.

Druge ogrću creva foka preko svojih peraja ili se smenjuju u bacanju kože morskih lavova u vazduh, rekla je Šilds.

"Takođe smo videli interakcije sa mnogim drugim predmetima, uključujući morsku travu, plutajuće drvo i kaveze za rakove", rekla je. "U mnogim od ovih slučajeva ne čini se da postoji funkcionalan razlog za takvo ponašanje osim čiste igre".

Drugim rečima, moguće je da se orke zabijaju u morske ribe čisto radi zabave. Ejrs je primetila veliku ranu na telu ribe pre samog udara, što ukazuje na to da su se orke počastile stvorenjem i pre nego što su ga udarcem razbile u komade.

"Već su bile pojele unutrašnje organe ribe, koji su najbogatiji hranljivim materijama", rekla je Ejrs za CNN. "To sugeriše da izazivanje eksplozije ribe možda nije imalo neposrednu svrhu ishrane i da je moglo biti samo radi zabave".

Sploštena struktura tela ove ribe neobična je za tako velike ribe i mogla bi je učiniti podložnijom raspadanju nakon silovitog udara orke u poređenju sa drugim vrstama riba, dodala je Ejrs.

"Njihova tela su bočno kompresovana", objasnila je. "Kada se uklone unutrašnji organi bogati hranljivim materijama, preostala tkiva mogu biti podložnija pucanju pod silom visokog udara".

Ipak, za sada je upozorila da je ovo samo hipoteza.