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Kamera je zabeležila zastrašujuči trenutak kada je žena pala na pod sa visine od oko četiri metra nakon što je ispala iz rolerkostera u pokretu.

Snimak prikazuje turistkinju kako izleće iz sedišta rolerkostera i udara o betonsku podlogu ispod, u zabavnom parku u Gvajakilu, u Ekvadoru. Posetioci parka su vrištali dok je ona ispadala iz "mini-rolerkostera" u večernjim satima 20. jula.

Gomile zabrinutih posetilaca pritrčale su ženi koja je bez svesti ležala na zemlji. Prilikom udara zadobila je teške povrede i hitno je prevezena u bolnicu na lečenje.

Lokalni mediji izveštavaju da njeno sedište nije imalo sigurnosni pojas. Zvaničnici su zatvorili zabavni park na 24 sata dok nadležni organ ne istraže da li su incidentu doprineli mehanički kvarovi ili propusti u bezbednosti.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!

Zaposleni u parku sugerisali su da se žena onesvestila tokom vožnje, zbog čega je izgubila ravnotežu, navodi se u preliminarnom izveštaju.

Istraga je i dalje u toku.

Nove informacije o njenom zdravstvenom stanju još uvek nisu objavljene.