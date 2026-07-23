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Kuvajtska vojska saopštila je da su dva drona koja su dolazila iz pravca susednog Iraka pogodila granične prelaze na severnoj granici sa zemljom, uzrokujući štetu, ali bez žrtava.

"Jutros su dva severna kopnena granična prelaza Kuvajta bila meta krivičnog čina agresije u koji su umešana dva drona natovarena eksplozivom, vođena optičkim kablovima, poreklom iz Republike Irak, što je rezultiralo materijalnom štetom, ali... bez ljudskih žrtava", navodi se u saopštenju vojske na X, prenosi Tajms of Izrael.

Irački premijer je naložio istražnom odboru da ispita napad i identifikuje odgovorne, rekao je ministar unutrašnjih poslova Abdul Amir el Šamari, dodajući da je Irak osudio napad u telefonskom razgovoru sa svojim kuvajtskim kolegom.

Granični prelaz Al-Abdali, smešten u severnoj kuvajtskoj provinciji Al-Džahra, glavni je kopneni prelaz za putnički i teretni saobraćaj između Kuvajta i Iraka, navodi katarska televizija.