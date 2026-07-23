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Bivši ministar odbrane Ukrajine Mihailo Fedorov odbio je u četvrtak ponudu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da postane "zamenik premijera za vojne inovacije".

U pisanom odgovoru koji je podeljen novinarima, Fedorov se zahvalio Zelenskom na ponudi, ali je rekao da će prihvatiti samo pozicije koje će mu omogućiti da napravi razliku.

"Zahvalan sam predsedniku na svim ponuđenim opcijama. Međutim, danas u zemlji postoje samo tri pozicije koje, pored trupa na bojnom polju, zapravo oblikuju tok rata: predsednik Ukrajine, ministar odbrane i vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine", napisao je.

"Zato neću prihvatiti nijednu drugu poziciju osim ministra odbrane", dodao je.

1/5 Vidi galeriju Mihailo Fedorov, smenjeni ministar odbrane Ukrajine Foto: Efrem Lukatsky/AP, PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, PHIL NIJHUIS/ANP

Fedorov je rekao da su se on i njegov tim pridružili Ministarstvu odbrane sa ciljem jačanja protivvazdušne odbrane i osakaćivanja ruske ekonomije, rekavši da ne može sebi da priušti da "izgubi" zamah.

"Na poziv predsednika Volodimira Zelenskog u januaru 2026. godine, naš tim se pridružio Ministarstvu odbrane sa konkretnim planom za okončanje rata: braniti nebo, držati liniju fronta i napasti neprijateljsku ekonomiju. Ovaj plan smo nazvali VAZDUH–KOPNO–EKONOMIJA", napisao je.

"Tokom proteklih šest meseci, dosledno smo sprovodili upravo ovaj plan. Po prvi put u poslednjih nekoliko godina, Ukrajina je počela da preuzima inicijativu. Naši kolektivni rezultati stvorili su nešto bez presedana, prozor prilike da prisilimo Rusiju na mir kroz snagu. I ne smemo sebi priuštiti da je izgubimo", dodao je.

Fedorov je rekao da je to jedina pozicija koja bi mu omogućila da ostvari svoju viziju reforme vojske.

1/3 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u Hagu Foto: EPA Remko De Waal, Peter Dejong/AP

"Nijedna druga uloga ne nosi stvarna ovlašćenja za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama, završetak transformacije vojske, planiranje i izvršavanje asimetričnih operacija protiv neprijatelja, iskorenjivanje kulture laži i neodgovornosti unutar sistema ili završetak inicijativa koje je naš tim već započeo u Ministarstvu odbrane", rekao je on.

Ponovio je svoju raniju izjavu da ga ne zanimaju mnogo zvanične titule, već uticaj koji može imati na rat protiv ruske invazije.

"Za mene nikada nije bilo bitno da li će biti titula ili status – samo je uvek bilo bitno da se ima pravi uticaj na ishod i da se Ukrajina približi pobedi", dodao je.

Predlog Zelenskog za Fedorova

Zelenskijev predlog bi značio potpuno novo ministarstvo – ali kao zamenik premijera bez postojećeg ministarstva, pozicija zamenika premijera nosi malo moći i uticaja unutar postojeće strukture.

Predlog je došao usred političke krize izazvane smenom Fedorova 15. jula.

Dan nakon iznenadne ostavke, Fedorov je optužio bivšeg vrhovnog komandanta Aleksandra Sirskog da ometa reforme. Širom zemlje su izbili protesti koji su zahtevali vraćanje Fedorova na dužnost i smenu Sirskog.