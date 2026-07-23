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Talačka kriza u Regenzburgu je okončana hapšenjem dvadesetogodišnjeg nemačkog državljanina, ali je, nažalost, jedan radnik banke podlegao povredama.

Na zapadu grada sprovedena je masovna policijska akcija — brojne patrolne ekipe blokirale su Štromerštrase, u neposrednoj blizini tržnog centra "Renplac".

Teško naoružane specijalne jedinice pod punom opremom zauzele su položaje oko objekta, dok su na terenu u pripravnosti stajale lekarske ekipe, službeni psi i policijski helikopter.

Prema navodima policije, muškarac je nožem napadnut unutar banke, a kako prenosi list Bild, reč je o zaposlenom u toj ustanovi.

Borba za život radnika banke

Incident se odigrao oko 14:50 časova. Policija je u prvim trenucima potvrdila da se naoružani napadač i dalje nalazi u objektu, ističući da je po svemu sudeći delovao sam. Snage bezbednosti u početku su sa žrtvom imale samo vizuelni kontakt.

Iako teško povređen i u životnoj opasnosti, radnik banke uspeo je sam da izađe napolje, gde mu je odmah pružena prva pomoć pre hitnog prevoza u bolnicu. On je, nažalost, ubrzo podlegao povredama.

Sumnja na oružanu pljačku i ubistvo

Nakon tragičnog ishoda, policija je preusmerila istragu na krivično delo ubistva. Portparol policije sa lica mesta izjavio je da se veruje kako je primarni motiv napada bila oružana pljačka.Tokom trajanja akcije, dve osobe su bezbedno evakuisane iz zgrade, dok su na teren upućeni i timovi za pružanje psihološke podrške.

Talačka kriza u banci u Nemačkoj 23. 7. 2026. Foto: ARMIN WEIGEL / AFP / Profimedia

Napadač ćutao i odbijao kontakt

Motiv osumnjičenog i dalje nije zvanično potvrđen, a napadač tokom trajanja drame nije izneo nikakve zahteve. Pregovarački timovi policije pokušavali su da uspostave kontakt sa njim, ali bez uspeha, sve do samog privođenja.