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Dete uzrasta oko godinu i po dana preminulo je u Italiji, a još četvoro dece iz istog privatnog vrtića u Tropei završilo je u bolnici sa sličnim simptomima.

Italijanski mediji izveštavaju da se sumnja na bakterijsku infekciju, ali još nema zvanične potvrde uzroka smrti.

Dečak iz Zungrija, u Kalabriji, prvo je hospitalizovan u bolnici Jacolino u Vibo Valentiji 17. jula, a 21. jula je u veoma teškom stanju prebačen u Katancaro, gde je preminuo u sredu uveče.

Još četvoro dece završilo u bolnici

Prema pisanju italijanskih medija, još četvoro dece koja pohađaju isti vrtić u Tropei hospitalizovano je sa sličnim simptomima. Troje od njih je od tada otpušteno iz bolnice, dok jedno dete ostaje hospitalizovano u Katancaru.

Prema rečima direktorke, neka druga deca u vrtiću su poslednjih dana imala gastrointestinalne probleme. Prijavljeno je da je deset do dvanaestoro dece imalo simptome.

Tužilaštvo pokreće istragu

Tužilaštvo u Vibo Valentiji pokrenulo je istragu nakon što su roditelji preminulog dečaka podneli policijski izveštaj. Medicinska dokumentacija deteta je zaplenjena, a tužilaštvo je naložilo zaplenu tela.

Očekuje se da će u narednim satima biti naložena obdukcija, koja bi trebalo da pomogne u utvrđivanju tačnog uzroka smrti.

Vrtić: Moguća kontaminacija prostora za presvlačenje

Direktorka privatnog vrtića "Family Baby School", Serena Mičeli, rekla je za Il Vibonese da bi, prema informacijama koje imaju, mogla biti bakterija Clostridium difficile. Naglasila je da je to za sada još uvek hipoteza.

"Prema informacijama koje imamo, osnovni uzrok bi mogla biti bakterija Clostridium difficile, koja je verovatno zarazila jedno od dece tokom ranije posete bolnici. Nakon povratka u vrtić, prostori za presvlačenje mogli su biti kontaminirani", rekla je Mičeli.