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Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u četvrtak za Aksios da ozbiljno razmatra pokretanje ponovno pokretanje velikih borbenih operacija u Iranu. Prema njegovim rečima, planirani napadi bili bi još razorniji od onih izvedenih u okviru ranije operacije "Epski bes".

U kratkom razgovoru, Tramp je priznao da bi takav potez povukao dalekosežne posledice, ali je naglasio da konačna odluka još nije doneta, niti je precizirao vremenski okvir za njeno donošenje. Dvojica neimenovanih američkih zvaničnika potvrdila su da zvanična naredba vojsci još nije izdata.

- Razmatram masovni napad. Veći nego ikada ranije. Blizu sam donošenja odluke. Svi smo spremni za to - poručio je Tramp.

Geopolitički i ekonomski potresi

Najnovija eskalacija već je izazvala ozbiljne potrese na energetskom tržištu, gurnuvši cenu nafte iznad 100 dolara po barelu. Sa druge strane, mogućnost ulaska u rat punog razmera nailazi na izuzetno veliku nepopularnost među američkom javnošću.

Govoreći o saveznicima, Tramp je istakao da bi se Izrael pridružio akciji "za dva minuta ako bih ih zamolio", ali je dodao da SAD "niko nije potreban" za pokretanje nove operacije. Ipak, nagovestio je da bi učešće Tel Aviva izazvalo žestoku iransku odmazdu, naglašavajući da bi u tom slučaju bilo ozbiljnih "posledica".

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Zastoj u pregovorima i širenje sukoba

Iako Tramp tvrdi da Teheran želi da pregovara, smatra da iranska strana trenutno nije spremna za kompromis.

- Još nisu dovoljno patili - prokomentarisao je predsednik SAD.

Dva regionalna izvora upućena u posredničke pregovore potvrdila su da iransko rukovodstvo nije prihvatilo poslednji predlog. "Trudimo se, ali Iranci nam ne pomažu", naveo je jedan od izvora.

Tenzije su dodatno porasle u proteklih 12 dana, tokom kojih su SAD pojačale udare kako bi zaustavile iranske napade na komercijalna plovila u Ormuskom moreuzu. Međutim, Teheran za sada ne pokazuje nameru da promeni kurs, već intenzivira akcije u regionu.

Krizu dodatno produbljuju Huti u Jemenu, koje podržava Iran. Oni su počeli sa napadima na saudijske brodove u Crvenom moru, ugrožavajući još jednu ključnu pomorsku rutu za transport nafte i unoseći dodatnu nestabilnost na globalno tržište.

1/7 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Information Technician Second Cl/US Navy

Reagujući na ove napade, Tramp je na mreži Truth Social upozorio da će, ukoliko Huti nastave sa vatrom na brodove u Crvenom moru, SAD smatrati Teheran direktno odgovornim:

"Huti su iranski posrednici i stoga će Iranu, a naravno i samim Hutima, biti izrečena velika vojna kazna".

O sastanaku sa Netanjahuom u Vašingtonu

Van vojne tematike, Tramp je otkrio da izraelski premijer Benjamin Netanjahu planira da sledeće nedelje prisustvuje sahrani pokojnog senatora Lindzija Grejama u Vašingtonu.