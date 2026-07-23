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Predstavnički dom SAD, u kome većinu imaju republikanci, podržao je u četvrtak rezoluciju kojom se predsedniku Donaldu Trampu nalaže da obustavi američke vojne akcije protiv Irana, osim ako ne dobije odobrenje Kongresa. Međutim, Senat je samo nekoliko sati kasnije glasao protiv blokiranja zasebne, slične mere.

Glasanje u Predstavničkom domu, koje predstavlja najnoviji ukor Kongresa upućen Trampu, završeno je rezultatom 214–208 u korist rezolucije o ratnim ovlašćenjima, nakon što su se četvorica republikanaca pridružila demokratama u glasanju za ovaj predlog.

Ipak, Senat je sa 49 prema 47 glasova blokirao sopstvenu meru o ratnim ovlašćenjima u roku od samo nekoliko sati nakon glasanja u Predstavničkom domu.

Rezolucija Predstavničkog doma, koju je podnela zastupnica Pramila Džajapal, demokrata iz države Vašington, nalaže Trampu "da povuče upotrebu Oružanih snaga Sjedinjenih Država iz neprijateljstava" protiv Irana, osim ako Kongres to ne odobri.

Simboličan potez u jeku napetosti

Međutim, ova rezolucija je bila uglavnom simbolična. Zakonodavci su u proteklim mesecima više puta usvajali slične rezolucije, ali one nisu dovele do prekida rata.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp završio posetu Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

Četvorica republikanaca u Predstavničkom domu koji su glasali "za" bili su Tom Baret iz Mičigena, Brajan Ficpatrik iz Pensilvanije, Voren Devidson iz Ohaja i Tomas Masi iz Kentakija. Na proceduralnom glasanju u Senatu, republikanka Suzan Kolins iz Mejna glasala je sa demokratama u korist rezolucije, dok je demokrata Džon Feterman iz Pensilvanije glasao sa republikancima protiv nje. Četiri senatora nisu glasala.

Trampovi republikanci imaju tesnu većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu.

Ova glasanja odražavaju sve veću frustraciju među zakonodavcima obe stranke povodom sukoba koji je Tramp predstavio kao brzu i usmerenu akciju koja bi izazvala kapitulaciju Irana, ali se umesto toga pretvorila u zaglavljeni sukob za Sjedinjene Države.

Tramp najavio masovan napad na Iran

Tramp je nedavno najavio intenziviranje napada na Iran, kao i pogibiju novih pripadnika američke vojske. U četvrtak je obpćao "veliku vojnu kaznu" za Iran i njegove saveznike Hute, nakon što su ovi jemenski borci napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru, čime se rat na Bliskom istoku proširio na još jednu ključnu pomorsku tačku.