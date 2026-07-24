Slušaj vest

Rusija gubi više od 5.000 vojnika nedeljno u svom ratu protiv Ukrajine, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio, prema izveštaju lista „Gardijan“ od 23. jula.

Rubio je rekao da je Vašington dobio nove informacije o toku rata koje ukazuju na izuzetno visok nivo poginulih na bojnom polju.

On je sugerisao da bi to mogao biti jedan od retkih ratova u istoriji u kojem je broj poginulih vojnika u borbi veći od broja ranjenih.

Za predsednika Donalda Trampa, rekao je Rubio, centralni cilj je bio "da ljudi prestanu da umiru, da ljudi prestanu da budu klani".

Dodao je da Tramp želi da Ukrajina može "da nastavi dalje i živi u miru", omogućavajući Ukrajincima da se vrate kući i obnove zemlju, dok istovremeno osigurava da "mladi Rusi ne budu ubijeni po broju od 5.000 nedeljno na bojnom polju".

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Rubio je takođe priznao ozbiljnu cenu koju Ukrajina i dalje snosi, uključujući vojne žrtve, smrt civila i ponovljene ruske napade na Kijev i druge gradove.

Rekao je da obe strane treba da imaju podsticaj da okončaju rat, ističući da je Trampova administracija i dalje uključena u napore da se pronađe mogući put ka sporazumu.

Prema Rubiovim rečima, Vašington nastavlja da traži moguće kompromise i ostaje aktivno uključen u napore da se borbe okončaju.

Prethodno je ruska Nacionalna garda, Rosgvardija, predložila ažuriranje svojih protokola civilne odbrane kako bi prvi put uključila pripreme za pretnje tokom mobilizacije, vojnog stanja i ratnog vremena, menjajući naredbu iz 2018. godine radi usklađivanja sa zakonom iz 2025. godine.