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Irska je tokom posete irskog premijera Majkla Martina Kijevu, najavila novi paket pomoći od 125 miliona evra za Ukrajinu za 2026. godinu.

Ta pomoć, čiji su detalji objavljeni na veb stranici irske vlade, uključuje izdvajanje 100 miliona evra za obezbeđivanje prioritetne vojne opreme Ukrajini, kao i 25 miliona evra za obnovu i zaštitu kritične infrastrukture zemlje, posebno energetske infrastrukture, u pripremi za zimu.

Martin je stigao u Kijev kako bi izrazio solidarnost sa ukrajinskim narodom suočenim sa onim što Dablin opisuje kao nezakonitu agresiju koji Rusija vodi protiv Ukrajine.

(Kurir.rs/Beta)

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