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Oko 20.000 ljudi je evakuisano iz jugozapadne Francuske gde se šumski požari i dalje šire kroz region Žironda.

Vlasti su prvobitno evakuisale 12.000 ljudi, a još 8.800 ljudi se premešta na sigurno. Požar je do sada uništio oko 3.400 hektara zemljišta oko zaliva Arkašon, piše BBC News.

Situacija u Žirondi

Lokalni zvaničnici su potvrdili da se oko 700 vatrogasaca bori sa požarom. Mnogi od onih koji su morali da napuste područje tokom noći bili su turisti koji su boravili u kampovima na poluostrvu Lež-Kap-Fere. Najnovije evakuacije, koje su uključivale i kampove, sprovedene su iz predostrožnosti.

Prefekt departmana Žironda, Sofi Brokas, rekla je da je među evakuisanima 10.000 posetilaca iz kampova. Potvrdila je da evakuacija sela Klouej, na obali zaliva Arkašon, teče mirno i da nema izveštaja o povređenima. Određene lokacije i putevi u šumskim područjima su zatvoreni iz bezbednosnih razloga.

Vatrogasci upozoravaju, odaju počast

Šef vatrogasne službe departmana Žironda, Mark Vermelen, rekao je da su ekipe radile neprekidno cele noći. Upozorio je da temperature rastu, a vetrovi postaju sve jači.

"Vrhunac se očekuje u 20 časova. Nakon toga, moraćemo da se nosimo sa veoma promenljivim vetrovima.Trenutno se borimo sa požarom koji će biti teško predvideti i zato ne smemo da popustimo sa oprezom", rekao je Vermelen.

Ranije ove nedelje, dva lokalna vatrogasca su poginula gaseći još jedan požar u blizini aerodroma u Bordou. Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez odao im je počast i izrazio "beskonačnu zahvalnost" i "nepokolebljivu podršku" njihovim porodicama.

Iskustva sa terena

Jasmina de Freitas, devetnaestogodišnjakinja iz priobalnog grada Le Porž, rekla je da je primetila dim i osetila miris paljevine oko ručka u sredu.

Do popodneva, "pepeo i poluizgorela kora drveća" su padali, nebo je bilo "veoma mračno", a dim je postajao sve gušći. Oko 20 časova po lokalnom vremenu, policija je evakuisala njenu porodicu u salu u susednom gradu.

U žurbi su morali da ostave dve mačke i četiri kokoške koje nisu mogli da pronađu. Ona kaže da nije mogla da spava i da se budila svakog sata da proveri koliko se vatra proširila. "Gledala sam kako se broj izgorelih hektara stalno povećava", rekla je.

Džo Kent, novinarka BBC-ja koja je na odmoru sa porodicom u kampu Le Pasturel u Kloueju, opisala je koliko je gostiju već otišlo iz kampa, veoma zabrinuti zbog situacije. Glavni put ka jugu poluostrva, obično zakrčen automobilima, bio je prazan, a supermarket je bio "uznemirujuće tih", dodala je Kent.

1/5 Vidi galeriju Šumski požari u Francuskoj Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia, Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

Situacija širom Evrope

Šumski požari su poslednjih dana besneli i u Španiji i Italiji. Na Siciliji je vatrogasac preminuo nakon što mu je pozlilo dok je gasio požar u San Kataldu. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedosi odao je počast pokojnom Alesandru Markiju, za koga je rekao da je preminuo "služeći zajednici".

Šef sicilijanske civilne zaštite, Salvo Kočina, izvestio je da je na ostrvu zabeleženo više od 350 požara, od kojih je 10 velikih.

Rekao je da su požari uzrokovani ljudskom aktivnošću i da je njihovo gašenje postalo društveni problem i pitanje javnog reda. U međuvremenu, u Španiji su se stanovnici počeli vraćati svojim domovima u selu Almoroks blizu Toleda.

Vlasti su saopštile da požar još nije pod kontrolom i da je izgorelo oko 890 hektara. Najveći šumski požar u zemlji ove godine zabeležen je severno od Madrida, gde je izgorelo više od 35.000 hektara.

Španija je ove godine već videla više požara nego u celoj 2025. godini, prema Evropskom sistemu za informacije o šumskim požarima. Problema je bilo i u drugim delovima Francuske.

1/6 Vidi galeriju Požari u Španiji Foto: Javier Cebollada/EFE, NACHO IZQUIERDO/EFE

U regionu Var na jugoistoku zemlje, evakuisanim stanovnicima je dozvoljeno da se vrate kući, ali uz upozorenja da ograniče svoje kretanje zbog rizika od ponovnog rasplamsavanja požara.

Uticaj klimatskih promena

Niz neobičnih i dugotrajnih toplotnih talasa koji su ovog leta zahvatili Evropu izazvao je razorne požare u nekoliko francuskih departmana. Zemlje širom kontinenta poslednjih meseci doživljavaju rekordne temperature.

Izveštaj Kopernikus službe za klimatske promene, objavljen u aprilu, otkrio je da je najmanje 95 odsto Evrope imalo iznadprosečne godišnje temperature u 2025. godini. Izveštaj je identifikovao Evropu kao kontinent koji se najbrže zagreva.