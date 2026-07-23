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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da će razgovarati o veštačkoj inteligenciji sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom kada bude posetio Sjedinjene Države 24. septembra.

Sijeva poseta dolazi nakon što su se njih dvojica sastali tokom Trampove posete Kini ranije ove godine. Dok je bio u Pekingu, Tramp je pozvao kineskog lidera u Belu kuću.

1/18 Vidi galeriju Donald Tramp i Si Đinping na banketu u Zlatnoj sobi Velike dvorane naroda u Pekingu koji je kineski predsednik priredio za američkog kolegu Foto: Mark Schiefelbein/AP

- Predsednik Si dolazi 24. septembra i razgovarali smo o tome (veštačkoj inteligenciji) kada sam bio u Pekingu i ponovo ćemo razgovarati o tome - rekao je Tramp.