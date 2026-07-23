TRAMP NAJAVIO POSETU KINESKOG PREDSEDNIKA: Evo kada Si Đinping stiže u SAD i šta će biti tema razgovora
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da će razgovarati o veštačkoj inteligenciji sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom kada bude posetio Sjedinjene Države 24. septembra.
Sijeva poseta dolazi nakon što su se njih dvojica sastali tokom Trampove posete Kini ranije ove godine. Dok je bio u Pekingu, Tramp je pozvao kineskog lidera u Belu kuću.
- Predsednik Si dolazi 24. septembra i razgovarali smo o tome (veštačkoj inteligenciji) kada sam bio u Pekingu i ponovo ćemo razgovarati o tome - rekao je Tramp.
U sredu su američki državni sekretar Marko Rubio i kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji razgovarali o potrebi da se identifikuju oblasti saradnje kako bi se postavili temelji za "veoma pozitivnu posetu".
(Kurir.rs/Rojters)