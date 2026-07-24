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Logistički centri kompanije "Vajldberis" ("Wildberries"), najvećeg ruskog internet trgovca ("ruski Amazon"), našli su se tokom noći između 23. i 24. jula na meti napada u ruskim gradovima Sankt Peterburgu i Tveru, kao i na teritoriji Krima, u okviru širokog ukrajinskog napada dronovima.

Prema navodima ruskih Telegram kanala, među pogođenim objektima bili su logistički centri "Vajldberisa" u Sankt Peterburgu, gde je nakon udara izbio veliki požar.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Sankt Peterburg Foto: Printscreen/X

Stanovnici su na društvenim mrežama objavili snimke na kojima se vidi gust crni dim koji se uzdiže iznad ovog dela grada. Navodi se da je pogođen logistički park "Utkin Zavod", u kojem se nalazi objekat "Vajldberisa" južno od grada, u selu Novosaratovka.

Prema informacijama nezavisnog ruskog Telegram kanala ASTRA, još jedan napad izveden je na zaseban logistički centar "Vajldberisa" u četvrti Šušari u Sankt Peterburgu, gde su takođe viđeni veliki oblaci crnog dima.

Napad na grad udaljen više od 1.100 kilometara od Ukrajine

Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladimira Putina, nalazi se oko 1.100 kilometara od ukrajinske granice i tokom dosadašnjeg toka rata retko je bio meta ukrajinskih napada zbog snažne protivvazdušne odbrane koja štiti grad.

Međutim, poslednjih meseci ukrajinski dronovi uspevaju sve češće da probiju rusku PVO i pogode ciljeve u snažno utvrđenim gradovima, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg.

Guverner Sankt Peterburga, Aleksandar Beglov potvrdio je napad, navodeći na Telegramu da su mete bili neodređeni objekti "civilne infrastrukture" na Moskovskom autoputu.

Nekoliko sati kasnije, guverner Lenjingradske oblasti, Aleksandar Drozdenko potvrdio je da je pogođen objekat "Vajldberisa" u Novosaratovki i saopštio da su u napadu povređene tri osobe.

Portparoli "Vajldberisa" saopštili su da su logistički centri kompanije u Šušarima i Utkin Zavodu privremeno obustavili rad nakon napada. Zbog napada je, prema navodima vlasti, odloženo oko 50 letova na aerodromu Pulkovo u Sankt Peterburgu.

Peti napad na "Vajldberis" u proteklih nedelju dana

Kako se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu intenziviraju, "Vajldberis", koji se često poredi sa "Amazonom", pretrpeo je već pet napada na svoje objekte tokom protekle nedelje.

Ranije tokom noći, fotografije i video-snimci koje su objavili ruski Telegram kanali prikazuju veliki požar u objektu "Vajldberisa" u Simferopolju na Krimu. Taj kompleks predstavlja jedan od glavnih logističkih centara za Krim, a lokalni stanovnici objavili su snimke za koje tvrde da prikazuju trenutak udara drona.

Kompanija "Vajldberis" kasnije je potvrdila da je pogođeno jedno od njenih skladišta u Simferopolju, ali nije iznela detalje o razmerama štete niti o mogućim prekidima rada.

Kasnije tokom noći stanovnici su prijavili i požar u logističkom centru "Vajldberisa" u ruskom gradu Tveru. Iznad grada su se videli gusti oblaci dima, dok razmere štete još nisu poznate.

Nema potvrde iz Kijeva

"Kijev independent" nije mogao nezavisno da potvrdi navode ruskih medija i zvaničnika, a ni ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom prijavljenih napada.

Tokom noći 23. jula ukrajinske snage su, prema navodima medija, pogodile i objekat "Vajldberisa" u Voronježu. Dan ranije, 22. jula, dva skladišta kompanije na jugu Rusije - jedno u Krasnodaru, a drugo u Stavropoljskoj oblasti - zahvatila je vatra nakon udara ukrajinskih dronova.

Prema procenama medijskih analitičara, nedavni napadi prouzrokovali su ekonomsku štetu od najmanje 100 milijardi rubalja, odnosno oko 1,2 milijarde američkih dolara.

Zelenski: Logistički centri služe ruskoj vojsci

Posle odvojenog napada na jedno skladište 18. jula, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da logistički centri "Vajldberisa" imaju vojnu namenu.

- To su ruski logistički objekti, odnosno skladišta koja se koriste za snabdevanje ratnim materijalom – navigacionom opremom, komponentama za proizvodnju dronova i drugom opremom za rusku vojsku - rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

Na sajtu "Vajldberisa" mogu se kupiti različiti proizvodi vojne namene, uključujući komponente za dronove i pancirne prsluke.

Kompanija, kao i njena osnivačica Tatjana Kim, koja važi za najbogatiju ženu u Rusiji, nalaze se pod međunarodnim sankcijama i trgovinskim ograničenjima uvedenim zbog ruske invazije na Ukrajinu.