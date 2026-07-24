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Najmanje 25 osoba, među kojima je šestoro dece, povređeno je u ruskom napadu na južni ukrajinski grad Zaporožje, koji je izveden uveče 23. jula pomoću pet navođenih avionskih bombi, saopštile su regionalne vlasti.

Prema rečima guvernera Zaporoške oblasti Ivana Fedorova, među povređenima je i tromesečna beba. Oštećeni su medicinski centar, stambene zgrade i vrtić

Napad je izazvao veliku materijalnu štetu na civilnoj infrastrukturi. Oštećeni su privatni medicinski centar, stambene zgrade, vrtić, kao i više vozila.

Ekipe hitnih službi i dalje rade na mestima udara, dok vlasti procenjuju razmere štete i pružaju medicinsku pomoć povređenima.

Grad Zaporožje, koji je pre početka ruske invazije 2022. godine imao oko 710.000 stanovnika, jedan je od čestih ciljeva ruskih napada. Kao administrativni centar delimično okupirane Zaporoške oblasti, grad se nalazi oko 40 do 50 kilometara od linije fronta.