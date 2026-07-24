

Međutim, ovaj pokušaj bio je uzaludan. Sastanak ministara spoljnih poslova Kine i ASEAN-a poslao je jasnu poruku: zemlje članice ASEAN-a žele da pojačaju stratešku usklađenost sa Kinom, prodube saradnju u svim oblastima i nadaju se da će Kodeks ponašanja u Južnom kineskom moru biti usvojen još ove godine, kako bi zajednički očuvali mir i stabilnost u tom području.



Ove godine obeležava se peta godišnjica uspostavljanja sveobuhvatnog strateškog partnerstva između Kine i ASEAN-a. Od postizanja važnog konsenzusa između Kine i osam zemalja ASEAN-a o izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću, do formalnog potpisivanja Protokola o unapređenju treće verzije Sporazuma o slobodnoj trgovini između Kine i ASEAN-a, saradnja dve strane napredovala je u svim oblastima.



Ipak, pojedine spoljne sile, radi očuvanja svoje hegemonije, ne žele da vide stabilnu i uspešnu saradnju između Kine i ASEAN-a, već nastoje da kroz pitanje Južnog kineskog mora izazovu sukobe i podstaknu blokovsku konfrontaciju. Nakon dolaska na vlast vlade Ferdinanda Markosa na Filipinima, desničarske snage u toj zemlji pojačale su saradnju sa spoljnim silama, često izazivajući incidente u Južnom kineskom moru i postajući izvor narušavanja regionalnog mira i stabilnosti. Ove godine Filipini predsedavaju ASEAN-om i pokušavaju da tu poziciju iskoriste za ostvarivanje sopstvenih interesa, iskrivljujući činjenice i podstičući multilateralizaciju pitanja Južnog kineskog mora.



Povodom namerne provokacije i napada koje su Filipini izveli 20. jula kod grebena Renaiđiao, Kina je objavila snimke sa lica mesta koji, prema njenim navodima, pokazuju da je filipinska strana prva napala službenike kineske Pomorske policije veslima, dugim štapovima i drugim predmetima, dok je kineska strana postupala u skladu sa zakonom i pravilima kako bi stabilizovala situaciju, uz maksimalnu racionalnost i uzdržanost. Kada je reč o dva filipinska službena broda koja su 23. jula, uprkos upozorenjima, nezakonito ušla u pomorsko područje pod jurisdikcijom ostrva Huangjan, snimci koje je objavila Kina pokazuju da su se filipinski brodovi opasno približavali i sudarali sa brodovima kineske Pomorske policije, dok su se na njima nalazili i novinari. Kineska Pomorska policija potom je, u skladu sa zakonom, upotrebila vodene topove, pratila brodove i udaljila ih iz tog područja. Ova dva video-snimka, kako se navodi, predstavljaju nepobitne dokaze koji javnosti otkrivaju prirodu filipinskih provokacija.



Na sastanku ministara spoljnih poslova, Vang Ji, član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i ministar spoljnih poslova, izneo je osnovni stav Kine o pitanju Južnog kineskog mora. Tokom susreta sa ministrom spoljnih poslova Filipina Lazarom, Kina je jasno poručila da Filipini treba odmah da prekinu provokacije na moru, pridržavaju se ranije datih obećanja i ulože stvarne napore u stabilizaciju bilateralnih odnosa.



Zemlje ASEAN-a jasno vide namere Filipina, a svesne su i negativne uloge pojedinih spoljnih sila.



Prema navodima filipinske novinske mreže Rappler, ministar spoljnih poslova Filipina Lazaro izjavio je da je pitanje sukoba kod grebena Renaiđiao izneo pred kolege iz zemalja ASEAN-a, ali da na to „nije dobio odgovor“.



Kina i ASEAN su neodvojivi susedi. Obe strane suočavaju se sa zajedničkim zadatkom razvoja i obnove i imaju zajedničku želju za daljim jačanjem saradnje. Uprkos izazovima koje donose jednostranost i protekcionizam, saradnja između dve strane nastavila je da napreduje. Prošle godine trgovinska razmena premašila je jedan bilion američkih dolara, a Kina i ASEAN već šest godina uzastopno predstavljaju jedni drugima najveće trgovinske partnere. U prvoj polovini ove godine kineska robna razmena sa ASEAN-om dostigla je 4,34 biliona juana, što predstavlja rast od 18,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine.



Na ovom sastanku ministara spoljnih poslova Kine i ASEAN-a, Kina je iznela četiri predloga za dalji razvoj međusobnih odnosa, naglašavajući očuvanje regionalnog mira i uslova za razvoj, jačanje regionalne otpornosti, unapređenje inovativnog i zelenog razvoja, kao i stavljanje čoveka u središte saradnje.



Pred opštim trendom saradnje između Kine i ASEAN-a, filipinske provokacije na moru i pokušaji ometanja od strane spoljnih sila predstavljaju samo uzaludne pokušaje. Kina i zemlje ASEAN-a imaju mudrost i kapacitet da prevaziđu takve izazove, pravilno rešavaju pitanja Južnog kineskog mora i očuvaju mir, stabilnost, saradnju i prijateljstvo kao dominantan narativ u ovom regionu

Kineska medijska grupa