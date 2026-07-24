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Marišal se bavi ribolovom kao hobijem tek tri godine, i ispričao je kako je ulovio ogromnu ribu, ali i iznenađenje kada su shvatili da som ima nešto veliko u ustima.

- Imao sam nešto na udici. Odmah sam primetio da je veće nego obično. Trebalo je oko 20 minuta, a onda smo ga izvukli. Džinovski som - rekao je on.

Riba je izmerena na 2 metra i 30 centimetara.

Kada su izvukli soma, ribolovci su primetili nešto bizarno.

- Riba je imala nešto veliko u ustima. Iz ribe smo izvukli celo pile! Nije samo izašlo i već se raspadalo - rekao je Pol.

Stefan Zojs (46), ribolovački stručnjak koji je i sam pre tri godine ulovio rekordnog soma od 2,81 metra iz reke Po u Italiji, rekao je:

- Mogla bi biti vodoplavna ptica - kazao je Zojs. Za njega ovo nije ništa neobično, jer se somovi smatraju svaštojedima. Zojs je čak i izvlačio nutrije, vrstu glodara, iz utrobe soma. 

Aleksandar Segelke (46), generalni direktor Nemačkog ribolovnog udruženja, objasnio je:

- Som je oportunista. Sve što pliva ispred njega je potencijalni plen. U Italiji se som specijalizovao za lov na golubove koji piju na ivici vode. Njegova strategija lova je slična strategiji krokodila: ne jede dve nedelje - a onda mu je cela takva vodena ptica dovoljna da se zasiti dosta dugo.

Nakon što su dva Francuza izvukla polusvarenu pticu i fotografisali je, pustili su ribu.

- Uvek to radimo kada ulovimo velike ribe - objasnio je Pol.

Stručnjaci savetuju da se ne jedu tako veliki primerci:

- Previše su masni, previše masni - kaže Stefan Zojs.

(Kurir.rs/Bild)

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