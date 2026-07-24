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Iranje zapretio britanskoj kraljevskoj porodici i poručio da je jedna vazduhoplovna baza u Velikoj Britaniji "legitimna meta", nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele vazdušne udare na iranske ciljeve koristeći bazu RAF Ferford.

Prema navodima teksta, američki predsednik Donald Tramprasporedio je bombarder B-1 u bazu RAF Ferford u Glosterširu radi izvođenja, kako je navedeno, "odbrambenih udara" na Teheran. Izvori su za Aksios rekli da je avion korišćen za napade na iranske vojne ciljeve.

Navodi se da je novi britanski premijer Endi Bernam pristao da nastavi politiku koja omogućava američkim snagama korišćenje baze za, kako je navedeno, isključivo "odbrambene udare", prenosi Bloomberg.

1/13 Vidi galeriju kralj Čarls Foto: Alastair Grant / PA Images / Profimedia, Toby Melville/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Teheran: Svaka baza korišćena za napad na Iran biće legitimna meta

Iranski zvaničnici oštro su reagovali i u saopštenju optužili britansku monarhiju za istorijsku odgovornost za događaje na Bliskom istoku.

- Upozoravamo britansku monarhiju, koja je glavni uzrok nesreća naroda našeg regiona i ima mračnu istoriju podele islamskih zemalja, masakara, nametanja autoritarnih vlada i, pre svega, organizovanja okupacije Palestine i stvaranja izraelske Nakbe, kao i učešća u nedavnim agresijama Sjedinjenih Država i cionističkog režima protiv Irana, da dodatno ne pogoršava svoj položaj - navodi se u saopštenju.

Iran je posebno osudio korišćenje bombardera B-1 koji su poleteli iz baze RAF Ferford.

- Kao što su objasnili i zvaničnici Ministarstva spoljnih poslova, svaka baza koja se koristi za napad na iransku teritoriju predstavlja našu legitimnu metu - poručile su iranske vlasti.

1/7 Vidi galeriju Odnos Kejt Midlton i kralja Čarsla godinama je veoma blizak Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

London: Spremni smo da odbranimo zemlju

Britansko Ministarstvo odbrane odgovorilo je da su oružane snage spremne da zaštite zemlju od bilo kakvog napada.

- Naše oružane snage spremne su da zaštite Ujedinjeno Kraljevstvo od svih vrsta napada, bilo da dolaze sa naše teritorije ili iz inostranstva. Velika Britanija je spremna da se brani 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji - rekao je portparol vlade.

Dodao je da se odbrana zasniva na višeslojnom sistemu protivvazdušne i protivraketne zaštite koji koriste Kraljevska mornarica, britanska vojska i Kraljevsko ratno vazduhoplovstvo, u saradnji sa saveznicima iz NATO-a.

- Pristup Ujedinjenog Kraljevstva sukobu ostaje nepromenjen - posvećeni smo odbrani naših građana, interesa i saveznika, u skladu sa međunarodnim pravom, bez uvlačenja u širi sukob - dodao je portparol.

1/7 Vidi galeriju Ostrvo Dijego Garsija Foto: Profimedia, Google Maps, Shutterstock

Političke podele u Britaniji

U tekstu se navodi da je prethodni premijer Kir Starmer u početku odbijao da dozvoli Vašingtonu korišćenje britanskih baza, uprkos pritiscima iz SAD. Kasnije je, međutim, odobrio korišćenje baza poput RAF Ferforda i Dijega Garsije za američke "odbrambene udare".

Navodi se i da je neposredno pre odlaska sa funkcije predsedavao sednicom kriznog štaba COBRA, nakon koje je odlučeno da se američkim snagama i dalje omogući korišćenje britanskih baza, što je novi premijer Endi Bernam podržao uprkos mogućem nezadovoljstvu dela javnosti.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Američki Kongres glasao za okončanje sukoba

Istovremeno, predsednik SAD, Donald Tramp suočava se sa sve većim pritiskom u SAD zbog rata sa Iranom.

Predstavnički dom američkog Kongresa izglasao je rezoluciju sa 214 glasova "za" i 208 "protiv", kojom se traži prekid učešća američkih oružanih snaga u neprijateljstvima protiv Islamske Republike Iran.

1/12 Vidi galeriju Endi Bernam, novi premijer Velike Britanije Foto: Alastair Grant/AP

Tramp zapretio novim udarima

Prema tekstu, Tramp je poručio da će SAD uništiti iranske mostove i elektrane za svaki brod koji Iran napadne u Ormuskom moreuzu.

- Svaki put kada Iran ispali projektil, raketu, dron ili bilo koje drugo oružje na brod u Ormuskom moreuzu, Sjedinjene Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Nedugo zatim, prema navodima teksta, Iran je gađao američke ciljeve u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.

1/5 Vidi galeriju Kir Starmer podneo ostavku na mesto premijera Velike Britanije Foto: Thomas Krych/AP, Tolga Akmen/EPA, NEIL HALL/EPA

IRGC tvrdi da je Ormuski moreuz zatvoren

Iranska Revolucionarna garda (IRGC)saopštila je da je Ormuski moreuz "potpuno zatvoren" i da su zaustavljena tri naftna tankera.

Prema iranskim državnim medijima, jedan tanker je zahvatio požar, dok su se druga dva vratila nakon pokušaja prolaska kroz minirani deo moreuza.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Huti ponovo napali tankere u Crvenom moru

U sukob su se, prema navodima teksta, ponovo uključili i jemenski Huti, koji tvrde da su dronovima i krstarećim raketama napali dva saudijska naftna tankera "Encelia" i "Layla" u Crvenom moru.

Huti navode da su brodove gađali zbog navodnog kršenja njihove pomorske blokade.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Tramp najavio nove i još jače udare na Iran: "Nisu dovoljno patili"

On je izjavio u četvrtak za Aksios da ozbiljno razmatra pokretanje velikih borbenih operacija u Iranu. Prema njegovim rečima, planirani napadi bili bi još razornijiod onih izvedenih u okviru ranije operacije "Epski bes".

- Razmatram masovni napad. Veći nego ikada ranije. Blizu sam donošenja odluke. Svi smo spremni za to - poručio je Tramp.