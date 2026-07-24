SNAŽNE EKSPLOZIJE U KIJEVU, ZAVIJAJU SIRENE! Redak napad Rusije tokom dana, udarili BALISTIČKIM RAKETAMA na prestonicu Ukrajine! Hitno se oglasio Kličko!
Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se oko 11:20 časova, nakon što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo da se ruske rakete kreću ka glavnom gradu Ukrajine. Nekoliko minuta kasnije, gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko prijavio je eksplozije u gradu.
Napad je usledio u trenutku kada Rusija pojačava velike raketne napade na Kijev.
Dana 19. jula, Rusija je tokom jedne noći lansirala 25 balističkih raketa na Kijev, što je predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski opisao kao "jednu od najvećih istovremenih upotreba ove vrste oružja tokom trajanja sveobuhvatne invazije".
Pored redovne upotrebe balističkih raketa Iskander i različitih krstarećih raketa, uključujući hipersonični model Cirkon, Rusija je, prema navodima, počela da koristi i rakete iz svog sistema protivvazdušne odbrane S-400, koje su prilagođene za napade na kopnene ciljeve.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)