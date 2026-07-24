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Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se oko 11:20 časova, nakon što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo da se ruske rakete kreću ka glavnom gradu Ukrajine. Nekoliko minuta kasnije, gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko prijavio je eksplozije u gradu.

Napad je usledio u trenutku kada Rusija pojačava velike raketne napade na Kijev.

Dana 19. jula, Rusija je tokom jedne noći lansirala 25 balističkih raketa na Kijev, što je predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski opisao kao "jednu od najvećih istovremenih upotreba ove vrste oružja tokom trajanja sveobuhvatne invazije".