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Najmanje 14 osoba povređeno je u petak rano ujutru nakon što je luksuzni rečni kruzer udario u zid uzvodno od brane hidroelektrane Frojdenau na Dunavu u Beču, saopštile su austrijske hitne službe.

Nesreća se dogodila oko 4 časa ujutru, kada je brod tokom prolaska kroz područje prevodnice udario u betonsku konstrukciju uz obalu. Udar je probudio veliki broj putnika koji su se nalazili na brodu.

Bečka profesionalna vatrogasna služba odmah je izašla na teren sa velikim brojem pripadnika, kako na obalu tako i na Dunav. Vatrogasci su proveravali da li postoji opasnost da je neko od putnika pao u reku, kao i da li je brod pretrpeo oštećenja ispod nivoa vode.

Zbog položaja broda, koji se nalazio nekoliko metara ispod nivoa obale, pet osoba je evakuisano pomoću vatrogasnih merdevina, dok su još dve osobe prebačene na obalu vatrogasnim čamcem.

Na brodu se nalazio i nemački medicinski radnik koji je povređenima pružio prvu pomoć pre dolaska hitnih službi.

Prema rečima portparola bečke hitne pomoći Danijela Melera, ukupno je povređeno 14 osoba, od kojih je šest prevezeno u bolnicu zbog modrica i lakših povreda. U intervenciji je učestvovalo više ekipa hitne pomoći, uključujući i posebnu interventnu jedinicu.

Posle nesreće, putnici su napustili oštećeni brod i prebačeni na drugo plovilo kako bi nastavili svoje putovanje. Uzrok sudara za sada nije poznat. Istraga treba da utvrdi da li je do nesreće došlo zbog tehničkog kvara, greške posade ili drugih okolnosti.

Prema pisanju austrijskog lista "Hojte", reč je o kruzeru MS "Ana Katarina", luksuznom rečnom brodu dugom oko 135 metara, koji može da primi do 180 putnika i 40 članova posade.

Brod je u trenutku nesreće plovio prema Nemačkoju okviru sedmodnevnog krstarenja Dunavom. Cena takvog putovanja, u zavisnosti od sezone i vrste kabine, iznosi oko 800 evra.

Hidroelektrana Frojdenau jedno je od najvažnijih energetskih postrojenja u Austrijii najveća gradska hidroelektrana u Evropi.