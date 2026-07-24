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Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da Slovačka nije bila niti će biti član Koalicije voljnih, grupe država koje podržavaju vojnu pomoć Ukrajini i razmatraju bezbednosne aranžmane nakon eventualnog mirovnog sporazuma.

- Kao premijer Slovačke, zvanično izjavljujem da Slovačka nije bila, nije i neće biti član Koalicije voljnih koja podržava rat u Ukrajini. Kao premijer, nisam učestvovao ni na jednom sastanku ovog vojnog saveza - napisao je Fico na Fejsbuku.

Koaliciju voljnih, koju su pokrenule Velika Britanija i Francuska, čini više od 30 država.

Njeni lideri su u januaru potpisali deklaraciju o nameri da, nakon eventualnog mirovnog sporazuma, razmotre raspoređivanje snaga u Ukrajini radi pružanja bezbednosnih garancija.

Rusija se protivi toj inicijativi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je 13. jula da je Koalicija voljnih grupa zemalja koja, prema stavu Moskve, "ne želi mir", nazivajući njene članice "ratnim huškačima", podseća agencija RIA Novosti.

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