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Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da Slovačka nije bila niti će biti član Koalicije voljnih, grupe država koje podržavaju vojnu pomoć Ukrajini i razmatraju bezbednosne aranžmane nakon eventualnog mirovnog sporazuma.

- Kao premijer Slovačke, zvanično izjavljujem da Slovačka nije bila, nije i neće biti član Koalicije voljnih koja podržava rat u Ukrajini. Kao premijer, nisam učestvovao ni na jednom sastanku ovog vojnog saveza - napisao je Fico na Fejsbuku.

Koaliciju voljnih, koju su pokrenule Velika Britanija i Francuska, čini više od 30 država.

Njeni lideri su u januaru potpisali deklaraciju o nameri da, nakon eventualnog mirovnog sporazuma, razmotre raspoređivanje snaga u Ukrajini radi pružanja bezbednosnih garancija.

Rusija se protivi toj inicijativi.