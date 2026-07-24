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Rumunski borbeni avion F-16 oborio je bespilotnu letelicu koja je ušla u vazdušni prostor Rumunije, saopštio je predsednik te zemlje Nikušor Dan, što predstavlja najnovije narušavanje vazdušnog prostora članice NATO-a.

- Jutros oko 11 časova rumunski pilot u avionu F-16 oborio je dron koji je ušao u vazdušni prostor naše zemlje - napisao je Dan na društvenoj mreži "Iks".

On je naveo da se incident dogodio iznad nenaseljenog područja, zbog čega je pilot mogao da obori letelicu bez opasnosti po stanovništvo.

- Područje je bilo nenaseljeno, pa je pilot mogao da obori dron bez ikakvog rizika. Timovi nadležnih institucija trenutno pretražuju teren kako bi utvrdili sve okolnosti incidenta - dodao je Dan. On nije precizirao poreklo bespilotne letelice.

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je dron oboren u blizini mesta Padina, u okrugu Buzau, na istoku zemlje.

Rumunija, članica NATO-a i Evropske unije, deli oko 650 kilometara kopnene granice sa Ukrajinom, a njen vazdušni prostor više puta su narušili ruski dronovi otkako je Moskva 2022. godine počela napade na ukrajinske luke u okviru invazije na Ukrajinu.

Krajem maja jedan dron udario je u stambenu zgradu i tom prilikom povredio dve osobe. To je bio prvi slučaj tokom rata u Ukrajini da je pogođeno gusto naseljeno područje neke članice NATO-a i da su tom prilikom povređeni civili.