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Ukrajina i Sjedinjene Američke Države usklađuju novu rundu mirovnih predloga koje planiraju da predstave Moskvi, u nadi da bi promenjena situacija na ratištu mogla da otvori prostor za pregovore sa Rusijom, rekli su ukrajinski i američki zvaničnici za "Kijev iIndependent".

Predlozi bi trebalo da odražavaju ono što ukrajinski zvaničnici nazivaju "novim stanjem na terenu", posle višemesečnih promena u toku rata.

Jedan američki zvaničnik rekao je da Bela kuća veruje kako bi Kremlj sada mogao da bude spremniji da prihvati barem delimično primirje u vazdušnom prostoru, dok Ukrajina pojačava napade duboko na ruskoj teritoriji.

Nova diplomatska inicijativa dolazi posle višemesečnog zastoja u pregovorima, a Vašington pokušava da oživi mirovni proces koji je praktično stao početkom godine.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Ponovni pokušaj mirovnih pregovora

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski nedavno je razgovarao telefonom sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa zaduženim za posredovanje između Ukrajine i Rusije.

Prema rečima izvora upoznatog sa razgovorom, nisu razmatrani konkretni mirovni predlozi. Umesto toga, američki izaslanici obavestili su Zelenskog da Bela kuća priprema revidirani okvir za pregovore.

Sledeći korak trebalo bi da bude bliska koordinacija sa Kijevom pre nego što predlozi budu predstavljeni Moskvi.

Ukrajina je planirala da razgovore nastavi uživo sa Vitkofom i Kušnerom tokom sastanaka u Finskoj ove sedmice, ali su ti planovi propali zbog najnovije eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Ipak, pregovori se nastavljaju iza zatvorenih vrata.

Prema navodima zvaničnika upoznatih sa planovima, Vitkof i Kušner za sada ne planiraju posetu Kijevu, ali bi krajem jula ili početkom avgusta trebalo da otputuju u Rusiju, nakon usaglašavanja stavova sa ukrajinskom stranom.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Tramp i Zelenski pripremaju naredni korak

Očekuje se da će novi diplomatski napori dobiti na intenzitetu početkom naredne sedmice. Zelenski i Tramp pripremaju sastanak na kojem bi razgovarali o narednoj fazi mirovne inicijative.

Jedan izvor upoznat sa planovima rekao je da bi dvojica lidera mogla da se sastanu 28. jula na marginama sahrane američkog senatora Lindzija Grejama, iako se i dalje razmatra mogućnost sastanka u Beloj kući.

Među temama razgovora biće i novi pokušaj organizovanja direktnog susreta Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Zelenski smatra da jedino Putin ima ovlašćenja da okonča rusku invaziju na Ukrajinu, ali su svi dosadašnji pokušaji organizovanja takvog sastanka nailazili na istu prepreku, piše "Kijev independent".

Kako list navodi, Kremlj je uporno odbijao sastanke u neutralnim državama, insistirajući da Zelenski doputuje u Rusiju, što Kijev smatra više izgovorom za izbegavanje direktnih pregovora nego ozbiljnom ponudom.

Tramp je ranije izjavio da ne bi imao ništa protiv da učestvuje na takvom sastanku ukoliko bi to doprinelo mirovnim naporima.

1/16 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Nova situacija na ratištu

Poslednjih meseci obe strane značajno su pojačale vazdušne napade velikog dometa. Ukrajina je intenzivirala udare na rusku logistiku, vojnu infrastrukturu i strateške ciljeve duboko unutar Rusije.

Istovremeno, Rusija je pojačala raketne udare i napade dronovima na ukrajinske gradove, pri čemu je civilna infrastruktura u Kijevu više puta nedeljno na meti udara.

Ukrajina se suočava sa ozbiljnim nedostatkom raketa-presretača za sisteme Patriot, koji trenutno predstavljaju jedino sredstvo sposobno da obara ruske balističke rakete.

Zelenski je ranije uputio pismo Trampu upozoravajući na nestašicu protivbalističkih kapaciteta Ukrajine. Bela kuća je odgovorila na pismo, ali nije poznato da li su SAD pristale da pomognu u rešavanju tog problema.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Nada u primirje na nebu

Prema ocenama zvaničnika, upravo aktuelna situacija na frontu utiče na nove diplomatske procene.

Logika Vašingtona je da bi obe strane mogle da imaju interes da prihvate primirje u vazdušnom prostoru - Ukrajina zbog manjka raketa-presretača, a Rusija zbog sve intenzivnijih ukrajinskih udara duboko na njenoj teritoriji.

Jedan američki zvaničnik rekao je da Bela kuća smatra kako je Rusija sada spremnija da razgovara o prekidu vazdušnih napada nego što je to bila pre nekoliko meseci. Međutim, ostaje neizvesno da li bi takva spremnost mogla da preraste u širi mirovni sporazum.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Američki zvaničnici nisu želeli da kažu da li će Vašington izvršiti dodatni pritisak na Rusiju ukoliko Moskva odbije nove predloge.

- Ostajemo otvoreni za pregovarački proces - izjavio je 23. jula portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.