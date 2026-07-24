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Ruske snage su napale poligon u Kijevskoj oblasti gde se održavala izložba oružja, ubivši najmanje 10 i ranivši oko 100 ljudi, rekao je generalni tužilac Ruslan Kravčenko.

Proizvođači oružja i vlasti su kasnije potvrdili da je napad bio usmeren na izložbu oružja.

Izveštaje o napadu prvobitno je podneo Valerij Borovik, osnivač ukrajinskog proizvođača odbrambene kompanije "Frst Kontakt".

- Mislim da ne mogu sve da kažem, ali napad na jednom od poligona za vežbanje, gde se održavala izložba oružja, bio je veoma ozbiljan. Naši poznanici su bili tamo - rekao je Borovik .

- Nažalost, ima poginulih i razaranja. Ne mogu da otkrijem lokaciju niti sve posledice - dodao je.

Izvor lista "Kijev Post" upoznat sa situacijom potvrdio je da je napad bio usmeren na lokaciju. Prema izvoru, više od 30 ljudi je povređeno, dok izveštaji o 8 smrtnih slučajeva ostaju nepotvrđeni.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je kasnije potvrdio da je Rusija izvršila raketni napad na Kijevsku oblast, ali nije rekao da li je pogodila izložbu oružja.

- U Kijevskoj oblasti je trenutno u toku operacija spasavanja nakon ruskog raketnog napada. Za sada su poznate desetine žrtava - napisao je Zelenski na Telegramu.

Dodao je da je šest ljudi poginulo.

- Takođe je poznato da je, nažalost, šest osoba poginulo. Moje saučešće njihovim porodicama i voljenima. Istraga o svim okolnostima i sudbini povređenih se nastavlja. Sve neophodne službe hitne pomoći rade na licu mesta - rekao je Zelenski.

Rekao je da Rusija mora biti pozvana na odgovornost za napade na civile.

- Rusija je dugo zanemarivala sve međunarodne norme i osnovne ljudske vrednosti. Zainteresovana je samo za nastavak ubijanja. Važno je da naši partneri u potpunosti shvate da zaštita života zavisi i od njih. Rakete za sisteme Patriot su prioritet broj jedan - rekao je Zelenski.

Predsednički savetnik i stručnjak za vojnu tehnologiju Serhij "Fleš" Beskrestnov, koji je prisustvovao izložbi, rekao je da on i njegov tim nisu povređeni.

- Prijatelji, hvala vam. Dobro sam. Tim je živ - napisao je na društvenim mrežama.

Izložba oružja u Buči na kom su bili predstavnici ukrajinske odbrambene industrije

U međuvremenu, Ukrajinski savet proizvođača oružja potvrdio je da je ruska raketa pogodila lokaciju u Kijevskoj oblasti gde su bili prisutni predstavnici ukrajinske odbrambene industrije.

- Danas je neprijateljski raketni napad pogodio lokaciju u Kijevskoj oblasti gde su se okupili predstavnici ukrajinske odbrambene industrije. Nažalost, ima mrtvih i ranjenih - saopštio je savet na Fejsbuku .

Organizacija je naglasila da tačna lokacija događaja nije javno objavljena.

"Okolnosti napada utvrđuju nadležni organi. Molimo vas da se uzdržite od deljenja fotografija ili video zapisa sa mesta događaja, podataka o geolokaciji, informacija o žrtvama, kompanijama učesnicama ili bilo kojih drugih detalja koji bi mogli da ugroze ljude, ugroze rad Odbrambenih snaga ili ometaju istragu".

Savet je dodao da nije organizator događaja, ali da ostaje u kontaktu sa pogođenima i pruža neophodnu podršku.

Malo kasnije Kijevska regionalna vojna uprava (OVA) potvrdila je da je Rusija izvela napad balističkim raketama na region, pri čemu je Bučanski okrug pretrpeo najveću štetu.

- Ima mrtvih i povređenih kao rezultat neprijateljskog napada. Prema preliminarnim informacijama, napad je bio usmeren na teritoriju privatnog poligona gde se održavao događaj. Ove informacije se trenutno pažljivo proveravaju - saopštila je administracija.

1/3 Vidi galeriju Ruski dnevni napad na Kijevsku oblast 24. 7. 2026. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Kritike na račun organizacije događaja

Jedan od najpraćenijih ukrajinskih Telegram kanala za vojno praćenje, Nikolajevski Vanek , takođe je reagovao na napad, povlačeći paralele sa ruskim raketnim napadom na izložbu u Černigoviću u avgustu 2023. godine.

- Pretpostavljam da avgust 2023. u Černigovu nikoga ničemu nije naučio? Ko će biti odgovoran za ovo? - napisao je kanal, misleći na napad na Černigovsko dramsko pozorište, gde se održavala izložba vojne tehnologije.

Kanal je tvrdio da takvi događaji ne bi trebalo da se održavaju u dometu ruskih balističkih raketa.

- Ne možete otvoriti onlajn registraciju za izložbu i očekivati da 100% informacija neće stići do tih prokletih Rusa. To je jednostavno nemoguće - navodi se u objavi.

Nikolajevski Vanek je takođe napomenuo da su Kijev i okolni region postali glavne mete ruskih balističkih raketnih napada.

- Čitava 'mesečna kvota' balističkih raketa sada leti ka Kijevu. Ranije su bile raširene po zemlji, ali sada samo izolovani udari pogađaju druga mesta. Sve ostalo je usmereno na Kijev i Kijevsku oblast. Pa kakve se, dođavola, izložbe mogu tamo održavati? - napisao je kanal.

U međuvremenu, široko praćeni ukrajinski Telegram kanal Exilenova+ ponovio je kritike Nikolajevskog Vaneka, tvrdeći da je događaj bio veoma ranjiv na ruske obaveštajne službe.

"Takve informacije mogu da obrade OSINT i GEOINT analitičari za nekoliko minuta. Sudbina ovog događaja je odlučena čak i pre nego što je počeo. Iznenađujuće je da niko nije obraćao pažnju", napisao je kanal.

U objavi se dalje kritikovala odluka da se događaj održi u dometu ruskih raketa.

"Oni se ponovo igraju životima ljudi u području koje je pod stalnim nadzorom terorističke države koja ima operativno-taktičke raketne sisteme posebno za ovakve slučajeve. Peta godina rata", dodao je kanal.

Portparol Ratnog vazduhoplovstva Jurij Ihnat rekao je tokom nacionalnog teletona da je Rusija lansirala tri balističke rakete tokom dnevnog napada. Jednu je presrela ukrajinska protivvazdušna odbrana, dok su druge dve pogodile Kijevsku oblast.

- Činjenica da neprijatelj koristi balističke rakete nije tajna. Danas su udari izvedeni tokom dana, a ne noću. Već se govori o tome da su se tamo odvijali određeni događaji. Verujem da će organi reda i nadležni organi utvrditi okolnosti - rekao je Ihnat.

Dodao je da su Oružane snage Ukrajine (OSU) odavno zabranile održavanje raznih događaja i velikih javnih okupljanja zbog stalne pretnje ruskih raketnih napada.

Pokrenuta je istraga zbog "mogućeg nepravilnog obavljanja službene dužnosti"

Kravčenko je rekao da je Kancelarija državnog tužioca pokrenula krivičnu istragu po članu 438 Krivičnog zakona Ukrajine (kršenje zakona i običaja ratovanja).

- Istovremeno, pokrenut je i krivični postupak po delu 3 člana 367 Krivičnog zakona Ukrajine u vezi sa mogućim nepravilnim obavljanjem službenih dužnosti u organizaciji i sprovođenju događaja, što je rezultiralo smrtnim ishodom i drugim teškim posledicama - napisao je Kravčenko.

Prema njegovim rečima, istražitelji će utvrditi ko je odobrio događaj, ko je odobrio njegovu lokaciju, vreme i format, koje su mere bezbednosti preduzete i da li su rizici u okviru vanrednog stanja pravilno procenjeni.

- Izražavam saučešće porodicama i voljenima svih onih koji su pogođeni ovim tragičnim događajem - dodao je Kravčenko.

Retki dnevni napadi

Kijev je bio pod redakim dnevnim ruskim balističkim raketnim napadom oko 11:30 časova u petak. Dopisnici Kijev posta izvestili su o višestrukim eksplozijama širom grada dok su rakete preletale iznad glave, dok je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo da je nekoliko balističkih raketa lansirano sa severa.

Dim se dizao iznad delova Kijeva dok su sistemi protivvazdušne odbrane gađali dolazeće rakete. Oko podneva, gradonačelnik Vitalij Kličko je rekao da su ekipe za vanredne situacije poslate u gradski okrug Svjatošinski nakon napada.

Lokalni kanali za praćenje identifikovali su rakete kao verovatno Iskander, S-300 ili S-400 balističke rakete. Takođe su izvestili da je Rusija možda lansirala krstareće rakete 3M22 Cirkon iz Kurske oblasti.

Ruski raketni baražni napadi se obično dešavaju preko noći, što balistički napad kasno ujutru čini veoma neuobičajenim.