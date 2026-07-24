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Iranski general Abolfazl Šekarči rekao je da je Vašington upotrebio svaku sposobnost, svako oružje i svaku prognozu koju je imao u zalihama za treći svetski rat kako bi se obračunao s Iranom.

Ove izjave su usledile dan pre nego što je američka vojska završila svoju 13. noć uzastopnih napada na Iran.

- Svako oružje koje je testirano u svijetu, ali nikada nije korišćeno ni u jednom ratu, korišćeno je protiv Islamske Republike Iran. Svaki komad oružja, svaka tehnologija, svaka sposobnost koja nije korišćena nijednom ni u jednom ratu, korišćena je u ratu protiv Islamske Republike Iran. Svaka sposobnost, svako oružje, svaka nepredviđena situacija koju su Amerikanci planirali i uskladištili za treći svetski rat, kako bi se sukobili s glavnim svetskim silama, sve je to doneseno na bojno polje protiv Irana i sve je to korišćeno i raspoređeno - rekao je iranski general.

Zbog višednevnih napada cena nafte premašila je 100 dolara po barelu prvi put od maja, a razlog su i jemenski pobunjenici Huti koji su gađali saudijske brodove u Crvenom moru, preteći da će preseći još jednu rutu za izvoz nafte koja je već ugušena efektivnim zatvaranjem Ormuskog moreuza.

Tramp je tvrdio da će svaka šteta na brodovima ili teretu u regiji biti plaćena zamrznutim iranskim sredstvima.

Takođe, zapretio je kako će iranski napad na svaki brod u Ormuskom moreuzu biti uzvraćen napadom na mostove i drugu civilnu infrastrukturu u Iranu.