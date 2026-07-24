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Nekoliko ljudi je povređeno, od kojih jedna u kritičnom stanju, nakon što se hidroavion sa 11 ljudi srušio kod obale države Vašington u SAD.

Svi ljudi u avionu su spašeni, potvrdile su lokalne vlasti i Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA), javlja ABC njuz.

Prema FAA, hidroavion DeHavilend DHC-3 srušio se u more kod ostrva Susija oko 17:20 časova po lokalnom vremenu.

Kancelarija šerifa okruga San Huan saopštila je da su svi izvučeni iz vode.

- Imamo više pacijenata sa raznim povredama, od povreda glave do preloma i posekotina - navodi se u saopštenju. Potvrđeno je da je jedna osoba u kritičnom stanju.

Avion kompanije Kenmor Er poleteo je sa jezera Junion u Sijetlu sa 10 putnika i pilotom. Kompanija je saopštila da su četvoro povređenih prevezeni u bolnice, dok su ostali lečeni u stanici Obalske straže u Belingemu.

Brza reakcija očevidaca

Šerif okruga San Huan, Erik Piter, rekao je za ABC Njuz da je nesreću video najmanje jedan civilni čamac čija je posada odmah počela da izvlači ljude iz mora. Kada su službe stigle na lice mesta, avion je već bio u plamenu i počeo je da tone.

- Zahvaljujući brzoj reakciji svih na licu mesta, izbegnuta je još veća tragedija - naglasio je šerif.

Istraga u toku

Nakon nesreće, pokrenuta je velika operacija spasavanja u kojoj su učestvovale službe za hitne slučajeve i američka mornarica, čiji je helikopter prevezao deo žrtava. Obalska straža je saopštila da je primila izveštaj o prinudnom sletanju u zalivu Nort Bič Sholou Bej, nakon čega se hidroavion zapalio.

Direktor kompanije Kenmor Er, Dejvid Gudžel, zahvalio se spasiocima.

- Imamo sreće što su svi putnici i posada bezbedni. Naš prioritet je sada da im obezbedimo svu neophodnu negu i podršku. U potpunosti sarađujemo sa istražiteljima i objavićemo proverene informacije čim budu dostupne - rekao je Gudžel.