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Gruziju je u noći između četvrtka i petka pogodio nestanak struje širom zemlje.

Nestanak struje dogodio se širom cele zemlje, uključujući sve veće gradove. Lokalni mediji su naveli da je nestanak struje uticao i na snabdevanje vodom, jer su crpne stanice prestale da rade.

Nestanak struje se proteže i na Abhaziju, koju su proruske snage anektirale 2008. godine.

Gruzijski državni elektrosistem saopštio je da je uzrok vanredno isključenje, iako tačan uzrok ostaje nepoznat.

- Tačni uzroci kvara se utvrđuju i pružićemo dodatne informacije javnosti - citirana je agencija.

Agencija je upozorila da su neke tvrdnje koje kruže o nestanku struje dezinformacije i pozvala je medije da se oslanjaju samo na zvanične informacije.

Radovi na obnovi u toku, a struja je delimično obnovljena u regionu Mcheta-Mtianeti i većem delu glavnog grada Tbilisija od ranog petka ujutru. Delovi Kutaisa, Čiature, Sačkerea, Onija i Ambrolaurija su takođe kasnije dobili struju.

Sličan incident dogodio se u aprilu 2025. godine, kada je došlo do kvara dalekovoda Kavkasioni od 500 kilovolti (kV) i nestalo struje u 90% zemlje.

(Kurir.rs/Georgia Today)

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