RUSI KRENULI U MASOVAN PROBOJ, PA DOŽIVELI FIJASKO! Ukrajinci ostavili zgarište, pogledajte slom tenkovskog juriša kod Dobropolja! (VIDEO)
Ukrajinske odbrambene snage su sprečile jedan od najvećih skorašnjih pokušaja Rusije da izvrši masovni tenkovski prodor u pravcu Dobropolja, uništivši devet tenkova, dva oklopna vozila i tri raketna bacača BM-21 Grad, prema podacima portala "ArmiInform", pozivajući se na podatke Državne granične službe Ukrajine od 24. jula.
Služba je objavila borbene snimke koji prikazuju napade na ruska oklopna vozila preko polja i drveća u Donjeckoj oblasti.
"Ruske snage su izvele jedan od svojih najvećih pokušaja proboja tenkova u poslednjih nekoliko meseci", saopštila je agencija. "Graničari iz jedinice Feniks, radeći zajedno sa susednim jedinicama, prekinuli su neprijateljski napad".
Ukrajina je saopštila da je u operaciji poginulo ili ranjeno i nekoliko desetina ruskih vojnika.
"Sva ta oklopna 'veličanstvenost' je ostala da gori među poljima i drvećem Donjecke oblasti", saopštila je Granična služba.
Tenkovi sa sistemom Arena-M nisu uspeli da probiju odbranu
Prema rečima OSINT analitičara, snimci sa borbe pokazuju da su neki od ruskih tenkova T-72B3 modela 2022 bili opremljeni aktivnim zaštitnim sistemom Arena-M, iako ostaje nejasno koliko ga je vozila nosilo.
Arena-M je namenjena za otkrivanje i presretanje dolazećeg protivtenkovskog oružja i navodno je modifikovana u pokušaju da se suprotstavi dronovima bez direktne kontrole nad zemljom. Međutim, njeno prisustvo nije sprečilo ukrajinske jedinice da zaustave oklopni napad.
Uništeni i raketni sistemi BM-21 Grad
Tri uništena sistema BM-21 Grad predstavljala su dodatnu tešku vatrenu moć koju je Rusija mogla da koristi za podršku napredovanju.
Grad je jedan od najrasprostranjenijih sistema višecevnih raketa na svetu. Montiran na kamion Ural-4320, nosi 40 cevi za rakete kalibra 122 mm i može da ispali kompletan plotun za otprilike 20 sekundi, pokrivajući površinu do 14,5 hektara.
U zavisnosti od municije, Grad može da pogodi ciljeve udaljene do 40 kilometara, odnosno oko 25 milja. Njegova posada može da napusti vatreni položaj u roku od otprilike jednog minuta nakon ispaljivanja plotuna.
Ranije uništen i sistem PVO Buk-M3
Ranije je ukrajinska jedinica za bespilotne sisteme "Feniks" uništila ruski sistem protivvazdušne odbrane "Buk-M3" jednim jeftinim dronom dok se lanser kretao kroz Donjecku oblast.
Snimci koje je objavila služba prikazuju kako je ruski sistem pogođen dok se kretao ka frontu. Ukrajinski zvaničnici su rekli da je jedan dron, koji je koštao samo nekoliko hiljada dolara, bio dovoljan da eliminiše sredstvo protivvazdušne odbrane vredno oko 50 miliona dolara.
(Kurir.rs/united24media)