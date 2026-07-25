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Ukrajinske odbrambene snage su sprečile jedan od najvećih skorašnjih pokušaja Rusije da izvrši masovni tenkovski prodor u pravcu Dobropolja, uništivši devet tenkova, dva oklopna vozila i tri raketna bacača BM-21 Grad, prema podacima portala "ArmiInform", pozivajući se na podatke Državne granične službe Ukrajine od 24. jula.

Služba je objavila borbene snimke koji prikazuju napade na ruska oklopna vozila preko polja i drveća u Donjeckoj oblasti.

"Ruske snage su izvele jedan od svojih najvećih pokušaja proboja tenkova u poslednjih nekoliko meseci", saopštila je agencija. "Graničari iz jedinice Feniks, radeći zajedno sa susednim jedinicama, prekinuli su neprijateljski napad".

Ukrajina je saopštila da je u operaciji poginulo ili ranjeno i nekoliko desetina ruskih vojnika.

"Sva ta oklopna 'veličanstvenost' je ostala da gori među poljima i drvećem Donjecke oblasti", saopštila je Granična služba.

Tenkovi sa sistemom Arena-M nisu uspeli da probiju odbranu

Prema rečima OSINT analitičara, snimci sa borbe pokazuju da su neki od ruskih tenkova T-72B3 modela 2022 bili opremljeni aktivnim zaštitnim sistemom Arena-M, iako ostaje nejasno koliko ga je vozila nosilo.

Arena-M je namenjena za otkrivanje i presretanje dolazećeg protivtenkovskog oružja i navodno je modifikovana u pokušaju da se suprotstavi dronovima bez direktne kontrole nad zemljom. Međutim, njeno prisustvo nije sprečilo ukrajinske jedinice da zaustave oklopni napad.

Uništeni i raketni sistemi BM-21 Grad

Tri uništena sistema BM-21 Grad predstavljala su dodatnu tešku vatrenu moć koju je Rusija mogla da koristi za podršku napredovanju.

Grad je jedan od najrasprostranjenijih sistema višecevnih raketa na svetu. Montiran na kamion Ural-4320, nosi 40 cevi za rakete kalibra 122 mm i može da ispali kompletan plotun za otprilike 20 sekundi, pokrivajući površinu do 14,5 hektara.

U zavisnosti od municije, Grad može da pogodi ciljeve udaljene do 40 kilometara, odnosno oko 25 milja. Njegova posada može da napusti vatreni položaj u roku od otprilike jednog minuta nakon ispaljivanja plotuna.

Ranije uništen i sistem PVO Buk-M3

Ranije je ukrajinska jedinica za bespilotne sisteme "Feniks" uništila ruski sistem protivvazdušne odbrane "Buk-M3" jednim jeftinim dronom dok se lanser kretao kroz Donjecku oblast.