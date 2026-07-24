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Velika fabrika raketa i delova za avione u ruskom gradu Kirovu pogođena je napadom ukrajinske krstareće rakete "Flamingo".

Guverner Kirovske oblasti Aleksandar Sokolov prijavio je raketni napad na grad, koji se nalazi skoro 800 kilometara severoistočno od Moskve, rano jutros.

Ubrzo nakon toga, uprkos strogim kaznama za izveštavanje o posledicama takvih napada u Rusiji, na Telegram kanalima su se pojavile fotografije i snimci koji prikazuju dim kako se diže iz fabrike Avitek na severu grada.

Avitek, deo ruskog odbrambenog giganta Almaz-Antej, proizvodi rakete presretače za sovjetske sisteme protivvazdušne odbrane Tor i Osa koje Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine, kao i druge delove za avione.

Sokolov je popodne objavio da je šest radnika fabrike poginulo u napadu, a 26 povređeno, dodajući da je požar ugašen.

Napad na Kirov bio je deo šireg udara

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je napad na Kirov, rekavši da fabrika proizvodi "komponente za avione i raketne sisteme okupatora, koje se, između ostalog, koriste u masovnim napadima na ukrajinske gradove i zajednice".

Proizvođač rakete Flamingo, Fajer Point, objavio je snimak lansiranja, potvrđujući ranije izveštaje da je jedna od njihovih krstarećih raketa pogodila fabriku.

Kirov se nalazi oko 1.200 kilometara od najbliže teritorije koju kontroliše Ukrajina. S obzirom na poznate mogućnosti ukrajinskog raketnog arsenala, cilj na toj udaljenosti mogao je biti pogođen samo raketom "Flamingo".

Napad na Kirov bio je deo šireg udara na rusku teritoriju, tokom kojeg su uništena još tri skladišta ruskog giganta onlajn kupovine "Vajldberis".

Rakete Flamingo se koriste uglavnom za napade na velike vojne fabrike

Tokom prošle godine, Ukrajina je postepeno pojačala napade raketama i dronovima duboko unutar ruske teritorije, ciljajući naftnu i gasnu infrastrukturu, objekte odbrambene industrije i druge ključne logističke centre.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska raketa Flamingo dometa 3.000 kilometara Foto: Handout / AFP / Profimedia, PAUL DZA / Sipa Press / Profimedia, east2west news / WillWest News / Profimedia

Dok se dronovi uglavnom koriste protiv manje zaštićenih i lako zapaljivih ciljeva kao što su rafinerije nafte, krstareće rakete Flamingo sa bojevom glavom težim od jedne tone su uglavnom namenjene za napade na velike vojne fabrike.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinci "Flamingom" pogodili rusku vojnu fabriku u Volgogradu Foto: screenshot X