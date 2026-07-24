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Dok se televizijska ekipa spremala za uživo izveštavanje iz jugozapadne Francuske, u pozadini je iznenada odjeknula eksplozija, što je oštro podsetilo na razmere šumskih požara koji već danima haraju zemljom.

To se dešava nekoliko dana nakon što su dva vatrogasca poginula boreći se sa požarom u blizini aerodroma u Bordou.

Francuske vlasti su naredile evakuaciju celog poluostrva Kap Fere na atlantskoj obali, primoravajući desetine hiljada ljudi da napuste svoje domove i kampove, a neki su evakuisani čamcem preko zaliva Arkašon. Požar u regionu Žironda, koji je lokalna prefektkinja Sofi Brokas opisala kao "požar veličine XXL", progutao je više od 10.000 hektara zemlje.

Šef vatrogasne službe Mark Vermelen upozorio je da se požar širi agresivnije nego tokom velikih požara 2022. godine, jer je područje sada pogođeno još jačom sušom. "Kada kažem eksplozija (požara), mislim da se širio brzinom od 800 do 1.000 hektara na sat tokom nekoliko sati", rekao je.

U međuvremenu, još jedan veliki požar u regionu Land u Francuskoj primorao je na evakuaciju više od 23.000 ljudi. Desetine kuća i kampova su do sada uništene na jugozapadu Francuske, a vlasti još nisu prijavile nove žrtve nakon što su dva vatrogasca poginula ranije ove nedelje.

Požari besne i u Španiji

Požari besne i u Španiji, gde je proglašeno nacionalno vanredno stanje nakon što je više od 19.000 ljudi evakuisano iz područja zapadno od Madrida. Predsednica regiona Madrid, Izabel Dijaz Ajuso, opisala je požar kao "najgori u istoriji regiona", upozoravajući da se područje suočava sa "savršenom olujom" visokih temperatura, jakih vetrova i spajanja više vatrenih frontova.

Španski premijer Pedro Sančez nazvao je situaciju "dramatičnom" i pozvao građane da budu izuzetno oprezni.

Evropska unija je poslala tri aviona za gašenje požara i dva helikoptera u pomoć Francuskoj, dok su još četiri aviona poslata u Španiju.