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Naučnici su otkrili da ulješure (veliki morski sisar iz reda kitova) može da spava u skoro vertikalnom položaju u vodi ispuštajući mehuriće gasa. Njihovo neobično ponašanje tokom odmora prvi put su zabeležili naučnici 2008. godine, a orke su jedina poznata vrsta kita koja se odmara u uspravnom položaju, sa glavom okrenutom ka površini.

Naučnici veruju da im boravak odmah ispod površine mora omogućava da mirnije spavaju jer ih štiti od talasa, a istovremeno izbegava dodatni utrošak energije koji bi bio potreban za spuštanje na veće dubine.

Kako uspevaju da održe ovaj položaj?

Međutim, do sada nije bilo jasno kako uspevaju da održe ovaj položaj dok naizgled spavaju. U novoj studiji, naučnici sa Univerziteta Sent Endruz u Škotskoj i Univerziteta u Nojšatelu u Francuskoj otkrili su da orke ispuštaju mehuriće gasa, što im pomaže da održe neutralan položaj.

Patrik Miler, iz Jedinice za istraživanje morskih sisara na Univerzitetu Sent Endruz, objasnio je da je glavni izazov regulisanje prirodne plovnosti životinja, na koju utiču gasovi u njihovim telima. "Oslobađanje vazduha smanjuje pozitivnu uzgon životinje, što usporava njen uspon na površinu", rekao je.

"Svaki ispušteni mehur usporava uspon"

Dodao je da kada orke siđu na dubinu mirovanja, u početku imaju glave nadole, ali se zatim polako okreću tako da im glave budu okrenute nagore. "Kada su vertikalne, i dalje se polako dižu na površinu. To sprečavaju ispuštanjem mehurića. Svaki ispušteni mehur usporava njihov uspon i pomaže im da ostanu odmah ispod površine", rekao je Miler.

Pošto moraju da izrone da bi udahnule vazduh, svako „zaroni za odmor“ traje oko 20 minuta, a orke obično prave nekoliko takvih zarona zaredom.

Kako su ovo izmerili?

Podaci za studiju prikupljeni su pomoću malih uređaja pričvršćenih za orke kod obale Norveške. Uređaji su snimali zvukove i trodimenzionalne pokrete životinja, kao i karakteristične zvuke mehurića. Na osnovu ovih podataka, naučnici su napravili kompjutersku simulaciju koja je uzela u obzir gustinu tkiva, otpor vode i količinu gasova u telima životinja.