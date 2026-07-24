Najmanje 50 ljudi poginulo u poplava u Indiji
Planeta
KATASTROFALNE POPLAVE NA SEVERU INDIJE! Izlila se jedna od najvećih reka u Aziji, poginulo najmanje 50 ljudi, u toku akcije spasavanja (VIDEO)
Slušaj vest
Najmanje 50 ljudi poginulo je u poplavama u državi Asam, na severoistoku Indije. Više od 700.000 ljudi raseljeno je nakon višednevnih monsunskih kiša zbog kojih se izlila reka Bramaputra, jedna od najvećih u Aziji.
Nadležni su ugroženima obezbedili hranu i pomoć.
Pripadnici policije i timova za vanredne situacije, kao i lokalni volonteri, angažovani su u akciji spasavanja zarobljenih stanovnika i dopremanju neophodnih zaliha.
Poplavljeno je gotovo 900 sela, a više od 7.000 domova ostalo je bez struje.
(Kurir.rs/Beta)
Reaguj
Komentariši