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Najmanje 50 ljudi poginulo je u poplavama u državi Asam, na severoistoku Indije. Više od 700.000 ljudi raseljeno je nakon višednevnih monsunskih kiša zbog kojih se izlila reka Bramaputra, jedna od najvećih u Aziji.

Nadležni su ugroženima obezbedili hranu i pomoć.

Pripadnici policije i timova za vanredne situacije, kao i lokalni volonteri, angažovani su u akciji spasavanja zarobljenih stanovnika i dopremanju neophodnih zaliha.

Poplavljeno je gotovo 900 sela, a više od 7.000 domova ostalo je bez struje.

(Kurir.rs/Beta)

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