KO ĆE NASLEDITI ANTONIJA GUTEREŠA? Šest kandidata u trci za generalnog sekretara UN, predstavili svoje vizije reforme
Šest kandidata za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija predstavilo je svoje vizije budućnosti svetske organizacije, koja se suočava sa ozbiljnim finansijskim problemima i krizom poverenja uoči izbora naslednika Antonija Gutereša.
Budući generalni sekretar preuzeće dužnost 1. januara 2027. godine, a među kandidatima su, između ostalih, Rafael Grosi, Rebeka Grinspan, Marija Fernanda Espinosa, Kerolin Rodrigez Birket i bivši predsednik Senegala Maki Sal.
Fokus na reforme i obnovu poverenja
Kandidati su tokom javnog predstavljanja naglasili potrebu za reformom Ujedinjenih nacija, jačanjem uloge organizacije u sprečavanju sukoba, zaštiti ljudskih prava i održivom razvoju, uz obnovu poverenja država članica u multilateralni sistem.
Izbor novog generalnog sekretara odvija se kroz preporuku Saveta bezbednosti, nakon čega konačnu odluku donosi Generalna skupština UN-a, a mandat će trajati pet godina uz mogućnost jednog reizbora.
(Kurir.rs/France24)