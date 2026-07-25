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Šest kandidata za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija predstavilo je svoje vizije budućnosti svetske organizacije, koja se suočava sa ozbiljnim finansijskim problemima i krizom poverenja uoči izbora naslednika Antonija Gutereša.

Budući generalni sekretar preuzeće dužnost 1. januara 2027. godine, a među kandidatima su, između ostalih, Rafael Grosi, Rebeka Grinspan, Marija Fernanda Espinosa, Kerolin Rodrigez Birket i bivši predsednik Senegala Maki Sal.

1/3 Vidi galeriju Antonio Gutereš, generalni sekretar UN Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fokus na reforme i obnovu poverenja

Kandidati su tokom javnog predstavljanja naglasili potrebu za reformom Ujedinjenih nacija, jačanjem uloge organizacije u sprečavanju sukoba, zaštiti ljudskih prava i održivom razvoju, uz obnovu poverenja država članica u multilateralni sistem.